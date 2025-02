Schweizer BIP wächst um 0,8 Prozent

Die aktuelle Daten basieren auf einer Schnellschätzung des Seco. Noch unvollständig verfügbare Grunddaten werden dabei mit prognostizierten Werten ergänzt. Die später verfügbaren vollständigen und aktualisierten Daten könnten das Ergebnis noch verändern. Die offizielle Schätzung zum vierten Quartal wird am 27. Februar veröffentlicht. (sda/awp)

Damit kommt die BIP-Entwicklung am oberen Ende der Schätzungen zu liegen. Von AWP befragte Ökonominnen und Ökonomen hatten mit einem Wachstum von 0,1 bis 0,4 Prozent gerechnet. Im dritten Quartal hatte das BIP noch um 0,2 Prozent zugelegt.

Auf bereinigter Basis legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP, bereinigt) zwischen Oktober und Dezember 2024 zum Vorquartal um 0,4 Prozent zu, wie die am Montag publizierte Erstschätzung des Staatssekretariates für Wirtschaft (Seco) zeigt. Dazu hätten sowohl die Industrie als auch der Dienstleistungssektor beigetragen.

Zürcher Steuerfahnder stellen Multimillionär in Zug: Die Spur führt bis in den Denner

Neue Zahlen zeigen: Jeder sechste Zuger versteuert ein Vermögen von über einer Million Franken. Andere Kantone schöpfen bei manchen Wegzügen Verdacht.

Anton T. ist 81 Jahre alt und hat es in seinem Leben weit gebracht. Er hat ein Gerät erfunden, das in der Notfallmedizin heute überlebenswichtig ist. Damit hat er im Kanton Zug eine Medizintechnikfirma aufgebaut, die über tausend Angestellte beschäftigt und in ihrem Bereich weltweit führend ist.