436.5 Millionen Franken Gewinn: Salt legt 2021 klar zu – Börsengang vom Tisch

Weiterhin werde Salt «kontinuierlich in das Kundenerlebnis» investieren, kündigt das Unternehmen an. Produkte, Dienstleistungen und Netzqualität würden laufend aufgrund von Kundenfeedback optimiert. So seien etwa der E-Shop und die Selbstbedienungsplattform für Privatkunden modernisiert und eine «Salt Home Fiber Box» mit hohen Geschwindigkeiten und einer leistungsfähigen WLAN-Verbindung lanciert worden.

Der Umsatz erhöhte sich 2021 um 3.6 Prozent auf 1.05 Milliarden Franken, wie den am Mittwoch veröffentlichten Zahlen zu entnehmen ist. Auch im vierten Quartal sei der Wachstumstrend in allen Geschäftsbereichen fortgesetzt worden. Im Jahr 2020 hatte Salt noch wegen der Pandemie einen Umsatzrückgang vermelden müssen.

Wo du in der Schweiz am meisten verdienst – und in welcher Branche

Grüne Welle hält in Bern an: GLP und Grüne legen zu, SP verliert massiv

Der Rubel rollt wieder – aber nur auf den ersten Blick

Der Rubel hat sich etwas erholt. Grund dafür sind Massnahmen der russischen Zentralbank und eine Drohung Putins. Dennoch sind Teile der russischen Bevölkerung beunruhigt und es kommt zu Hamsterkäufen.

Am 24. Februar begann Wladimir Putin seinen Angriffskrieg in der Ukraine. Dies war auch der Startschuss zu einer beispiellosen Talfahrt der russischen Währung. Der Rubel verlor gegenüber dem Dollar innert weniger Tage stark an Wert. Anfang März musste man an gewissen Tagen rund 140 Rubel auf den Tisch legen, um einen US-Dollar zu bekommen. Vor dem Krieg waren es noch etwa 75 Rubel.