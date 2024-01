Die Post baut 110 Vollzeitstellen ab

Auslöser für die Effizienzmassnahmen seien höhere Kosten, eine gedrückte Konsumentenstimmung, weniger Briefe und weniger Einzahlungen am Postschalter, so die Post. Die unternommenen Anstrengungen würden zu einer stabilen Post mit gesunden Finanzen beitragen und diese in einem anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld wettbewerbsfähig halten.

Die Mitarbeitenden aus den betroffenen Funktionen hätten nun im Rahmen eines Konsultationsverfahrens die Möglichkeit, Vorschläge zu unterbreiten, wie negative Auswirkungen auf die Mitarbeitenden vermieden werden können. Die Post stehe in regelmässigem Austausch mit ihren Sozialpartnern, der Gewerkschaft Syndicom und dem Personalverband Transfair, hiess es in der Medienmitteilung.

Konkret gehe es um die Abteilungen Finanzen, Personal, Informatik/Technologie, Kommunikation und Stab CEO. Betroffen seien ausschliesslich Stellen von Supportfunktionen in der Verwaltung, schrieb die Post. Es seien keine Pöstlerinnen und Pöstler oder Mitarbeitende in den Filialen oder Sortierzentren vom Stellenabbau gefährdet.

