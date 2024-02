Die Post greift die Swisscom an – mithilfe von Salt

Die Post und Salt spannen im Mobilfunk zusammen. Gemeinsam haben sie das Handy-Angebot «Post Mobile» für Privatkundinnen und -kunden entwickelt, das ab sofort in den Filialen der Post erhältlich ist.

Die Post will künftig nur noch ihre eigenen Mobile-Angebote verkaufen. Bild: keystone

Die Post biete seit gut zwanzig Jahren Abos, Smartphones und Telekomzubehör unterschiedlicher Anbieter an, schreibt der «gelbe Riese» am Donnerstag in einer gemeinsamen Mitteilung mit Salt. Nun werde das Angebot in den Filialen, wo täglich rund 350'000 Kundinnen und Kunden ein- und ausgehen, fokussiert.

Künftig konzentriere sich die Zusammenarbeit der Post im Bereich der Postpaid- und Prepaidverträge auf einen einzigen Partner. Dieser Partner ist Salt. Mit dem neuen Abo «Post Mobile» werde Salt den Post-Kunden einen mobilen Zugang mit 5G-Netz und 99,9 Prozent Netzabdeckung anbieten, heisst es weiter. Salt sei dabei auch Vertragspartner beim Abo-Abschluss, das Angebot richte sich an preisbewusste Personen. (sda/awp)