Im April sind die Schweizer Uhrenexporte nominal um 18 Prozent auf 2,55 Milliarden Franken geklettert, wie der Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie FH am Donnerstag mitteilte. In den ersten vier Monaten des Jahres liegen die Uhrenexporte damit mit 4,0 Prozent im Plus nach einem leichten Rückgang im ersten Quartal.

Die Schweizer Exportwirtschaft hat im April nach dem Rekordwert im März deutlich an Dynamik verloren. Im März hatten Vorzieh-Effekte durch die erwarteten Trump-Zölle die Exporte in die Höhe schnellen lassen.

Julia* hat ihren Anfangsmietzins angefochten – und muss vielleicht bald ausziehen

Julia* und ihr Partner brauchten dringend eine neue Wohnung. Diese Notlage nutzte eine Verwaltung mutmasslich aus. Dagegen wehrte sich Julia. watson hat sie begleitet.

«Es wäre wirklich scheisse, wenn wir nächstes Jahr schon wieder ausziehen müssten», sagt Julia*. Im Januar ist sie mit ihrem Partner in eine 3-Zimmer-Wohnung in der Zürcher Agglomeration gezogen. Erbaut in den 1960ern. Fläche: 75 Quadratmeter, wie die Verwaltung im Mietvertrag angibt. Ausgemessen hat Julia später: 69 Quadratmeter. Ausbaustandard: alt. Kosten: 1960 Franken im Monat, plus 220 Franken Nebenkosten.