Exportrückgang bei Chemie-Pharma – Uhrenexporte legen zu

Der Schweizer Aussenhandel ist zum Jahresstart in beide Handelsrichtungen ins Minus gerutscht. Das lag vor allem an der Sparte Chemie-Pharma. Die Exporte von Maschinen und Elektronik hingegen sowie von Uhren legten im Vergleich zum Dezember 2024 zu.

Insgesamt beliefen sich die Exporte im Januar 2025 auf 22,7 Milliarden Franken, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Donnerstag mitteilte. Damit sanken die Ausfuhren saisonbereinigt zum Vormonat um 6,9 Prozent, real – also um Preisveränderungen bereinigt – resultierte ein Minus von 3,9 Prozent. Im Dezember waren die Ausfuhren noch kräftig gestiegen.

Im Wesentlichen prägte die Sparte Chemie-Pharma mit einem Rückgang um 12,5 Prozent das negative Gesamtbild, ordnete die Zollverwaltung ein. Der Sektor hatte im gesamten Jahr 2024 für einen Exportrekord gesorgt. Das BAZG spricht von einem «verzerrten» Gesamtbild.

Denn gesamthaft betrachtet hätten sieben der elf Warengruppen höhere Exporte gemeldet. Auf der Plusseite standen etwa die Bijouterie und Juwelierwaren (+44 Prozent) sowie die Sparten Uhren (+2,7 Prozent) und Maschinen und Elektronik (+1,8 Prozent). Die Uhrenexporte seien auf den höchsten Stand seit August 2024 gestiegen.

Der Exportrückgang beschränkte sich fast vollständig auf Nordamerika (-18 Prozent), hiess es weiter. Das habe hauptsächlich an den USA und hier an der Pharmasparte gelegen. Die Exporte Richtung Europa (-0,6 Prozent) und Asien (-0,3 Prozent) lagen nur knapp unter dem Vormonatsniveau.

Die Importe im Berichtsmonat werden auf 18,7 Milliarden Franken beziffert, was nominal einem Minus von 6,8 Prozent bzw. real von 1,9 Prozent entspricht.

Der deutlichere Rückgang bei den Aus- im Vergleich zu den Einfuhren liess den Überschuss in der Handelsbilanz auf 4,3 Milliarden Franken (VM 4,4 Mrd) sinken. (sda/awp)

Uhrenexporte legen im Januar nach langer Durstrecke zu

Die Schweizer Uhrenhersteller haben zu Jahresbeginn 2025 verglichen mit dem Vorjahresmonat wieder mehr Uhren ins Ausland exportiert. Damit hat ein langer Abwärtstrend ein Ende gefunden.

Die Schweizer Uhrenexporte sind im Januar 2025 um 4,1 Prozent auf 1,99 Milliarden Franken gestiegen, wie der Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie (FH) am Donnerstag mitteilte. Damit kehrten die Ausfuhren von Zeitmessern «Made in Switzerland» zu einer positiven Entwicklung zurück.

Davor hatte die Branche eine lange Durstrecke durchzustehen - letztmals waren die Exporte vergangenen Sommer etwas gestiegen. Nachdem 2023 noch ein Rekordjahr war, brachen die Uhrenexporte in 2024 allen voran in den wichtigen Märkten China und Hongkong ein. Dort ist die Stimmung unter Konsumentinnen und Konsumenten schwach.

Wie schon in den Vormonaten waren es vor allem Amerikaner, die mehr Schweizer Uhren nachfragten. Nach den USA legten die Uhrenexporte im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent auf 379 Millionen Franken zu. Damit wurde laut Verbandsangaben fast ein Fünftel der Schweizer Uhren in die USA exportiert.

Noch deutlicher kletterten mit plus 26 Prozent die Ausfuhren in den zweitwichtigsten Exportmarkt Japan. Nach Singapur wurde wertmässig 3,8 Prozent mehr verkauft.

Weiterhin schwach lief das Geschäft mit Uhren in China und in der einst wichtigsten Drehscheibe für den Uhrenhandel, Hongkong. Nach China schrumpften die Uhrenexporte im Januar um 29 Prozent und nach Hongkong um fast 12 Prozent. In diesen Ländern belasten Konjunktursorgen sowie die Krise am Immobilienmarkt die Kauflust. (awp/sda)