Weitere Signa-Gesellschaften stehen vor der Insolvenz

ETH eröffnet Standort in Deutschland – dank «grosser Donation» von Lidl-Unternehmer

Die ETH will in den nächsten 30 Jahren rund 20 neue Professuren schaffen – in Zürich und im deutschen Heilbronn. Möglich machen wird das eine Zuwendung des Lidl-Unternehmers.

Einen Standort im Ausland besitzt die ETH, die Eidgenössische Technische Hochschule, bereits: in Singapur. Nun will die ETH einen zweiten eröffnen. Und zwar in Heilbronn, im Bundesland Baden-Württemberg in Deutschland. Darüber informierte die ETH Zürich heute an einer Medienkonferenz.