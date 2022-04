Gaskosten für Schweizer Haushalte wegen Ukraine-Krieg explodiert

Bild: KEYSTONE

Die Preise an den europäischen Gas- und Strommärkten sind mit dem Ukraine-Krieg weiter in die Höhe geschossen. In der Folge müssen auch Schweizer Haushalte für das Heizen mit Gas tiefer in die Tasche greifen.

Beim Gas hatten die Turbulenzen an den Energiemärkten bereits Auswirkungen auf die Haushaltspreise. Beim Gasversorger Energie 360° etwa, der früheren Erdgas Zürich, stieg der Preis per 1. April innerhalb von sechs Monaten um 84 Prozent.

Die angespannte Lage an den Märkten werde sich auch in nächster Zeit in volatilen Preisen bemerkbar machen, sagte Unternehmenssprecher Michael Walser auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP.

Gaspreise werden monatlich angepasst

In der aktuellen Situation könnten die Gaspreise nicht mehr über mehrere Monate festgelegt werden. «Wir beurteilen die Lage laufend neu und passen die Gaspreise wenn nötig vorübergehend monatlich an.» Per 1. Mai gibt es aber zunächst keine weitere Erhöhung.

Die Stromtarife für Haushalte werden in der Schweiz derweil lediglich einmal jährlich für den Jahreswechsel festgelegt. Bei der nächsten Tarifrunde im Herbst will Energieministerin Simonetta Sommaruga (SP) genau beobachten, wie stark die Strompreise für Private steigen und welche Massnahmen es allenfalls zumindest für Haushalte mit tiefen Einkommen und für gewisse KMU braucht.

Wegen der steigenden Energiepreise rief der Bundesrat bereits eine Arbeitsgruppe ins Leben, die prüfen soll, ob es Massnahmen zur Entlastung von Härtefällen braucht. Eine Deckelung der Preise durch den Bund komme aber nicht in Frage, hiess es. (aeg/sda)