Wirtschaft

Schweiz

Tschüss, Manor! So sieht es am Tag der Schliessung aus



user-input

Tschüss, Manor! So sieht es am letzten Tag in der Filiale aus

Das Manor-Warenhaus an der Zürcher Bahnhofstrasse hat am Freitag ein letztes Mal geöffnet. Nach 35 Jahren sind die Regale nun leer und fast alles ist weg. So sieht es aus:

Video: watson

Manor an Bahnhofstrasse schliesst

(een)

Abonniere unseren Newsletter