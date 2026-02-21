bedeckt
Damian Mueller, Staenderat (FDP.Die Liberalen) hoert eine Rede waehrend einer Medienkonferenz von Swiss Family Business (SFB) ueber die Praesentation der Ergebnisse einer neuen Studie zu den Auswirkun ...
Der Luzerner FDP-Ständerat Damian Müller ist Präsident der Efta-/EU-Delegation der Bundesversammlung.Bild: keystone

Schweizer Parlamentarier reisen für Wirtschaftsgespräche in die USA

Die Efta-/EU-Delegation der Schweizer Bundesversammlung reist kommende Woche für einen mehrtägigen Arbeitsbesuch in die USA. Im Mittelpunkt stehen Gespräche über wirtschafts- und handelspolitische Fragen.
21.02.2026, 17:3921.02.2026, 17:39

Wie das Sekretariat der Delegation am Samstag mitteilte, führen die Schweizer Parlamentarierinnen und Parlamentarier in Washington Gespräche mit Mitgliedern des US-Kongresses sowie mit einer Vertretung des Büros des US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer. Zudem stehen Diskussionen mit Wirtschaftsverbänden und Vertretern von Schweizer Unternehmen in den USA auf dem Programm.

Beziehungen pflegen

Im Bundesstaat Indiana folgen anschliessend Unternehmensbesuche und Gespräche über Investitionen und Fachkräfteentwicklung. Der Bundesstaat im Mittleren Westen der USA sei ein wichtiger Standort der Pharma- und Medizintechnik-Industrie, heisst es in der Mitteilung.

Im «volatilen Kontext» der Entscheide von US-Präsident Donald Trump und des obersten US-Gerichtshofs zu Zöllen komme dem parlamentarischen Austausch eine wichtige Rolle zu, hiess es im Communiqué weiter. Ziel der Reise sei die strategische Pflege der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen.

Wie Andrea Anastasi, Leiter Ressort Internationales der Bundeskanzlei, auf Anfrage sagte, war die Reise der Parlamentsmitglieder schon lange in Planung. Sie dauert von Montag bis Freitag. Präsident der Efta-/EU-Delegation der Bundesversammlung ist der Luzerner FDP-Ständerat Damian Müller. (sda)

Mehr Wirtschafts-News:

«Unsicherheit bleibt hoch»: Die Reaktionen auf den Zoll-Entscheid
Auf Facebook teilenAuf X teilen
