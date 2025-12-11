Hier verkündet Donald Trump, dass er das Öl behalten will. Bild: keystone

Venezuela spricht von «Piraterie»: So viel ist das Öl auf dem Tanker wert

Zwei Helikopter seilen zehn US-Beamte und Soldaten über einem Öltanker ab. Kurze Zeit später bestätigt US-Präsident Donald Trump vor den Medien: «Wir haben gerade einen Tanker vor der Küste Venezuelas beschlagnahmt, einen grossen Tanker, einen sehr grossen, den grössten überhaupt, und es geschehen noch andere Dinge.»

Auf die Nachfrage eines Journalisten, was mit dem Öl auf dem Schiff passieren soll, sagt Trump:

«Wir behalten es, glaube ich.» Donald Trump

Die US-Regierung erhöht damit den Druck auf Venezuelas Präsident Nicolas Maduro. Dieser hingegen bezeichnet die Aktion als «offenkundigen Diebstahl» und als einen «Akt internationaler Piraterie». Auch international stösst das Vorgehen der USA auf Kritik.

Der Wert des Öls

Recherchen der Nachrichtenagentur Reuters zufolge handelt es sich bei dem Schiff um den Grosstanker «Skipper». Dieser verliess den Hafen in Venezuela am 4. Dezember mit 1,8 Millionen Fässern Öl an Bord. 200'000 Fässer wurden in der Nähe von Curaçao auf ein anderes Schiff transferiert, wie Satellitenaufnahmen zeigen. Die restlichen 1,6 Millionen Fässer Öl sind nun in der Hand der USA.

Hier wird der Öltanker «Skipper» von einem US-Hubschrauber angeflogen. Bild: keystone

Rechnet man mit dem aktuellen Preis von 58 bis 60 US-Dollar pro Fass, haben die USA Öl im Wert von fast 100 Millionen US-Dollar erbeutet. Hinzu kommt der Wert des Schiffes, welcher sich je nach Schätzung ebenfalls zwischen 50 und 100 Millionen US-Dollar bewegt.

Ein Vergleich: Bei den legendären Piratenüberfällen von Henry Avery und Olivier Levasseur im 17. und 18. Jahrhundert geht man von einem heutigen Beute-Wert von ungefähr 150 Millionen US-Dollar aus.

Henry Avery überfiel 1695 die Schatzflotte des indischen Moguls und soll Edelsteine im Wert von heute etwa 115 Millionen US-Dollar erbeutet haben. Bild: wikimedia

Preise reagieren sofort

Nach dem Bekanntwerden der Übernahme stiegen die Ölpreise in den USA, wie Reuters berichtet. «Die Beschlagnahmung dieses Tankers verschärft die unmittelbaren Versorgungsängste weiter, ändert aber nichts an der grundlegenden Situation, da diese Barrel ohnehin schon eine Weile unterwegs gewesen wären», sagt Preisanalyst Rory Johnston zur Agentur.

Die Ölpreise in den USA reagieren sofort auf Trumps Nachricht. Bild: keystone

Venezuela exportierte im November täglich etwa 150'000 Fässer Rohöl in die USA. Das südamerikanische Land verschiffte zuletzt täglich 900'000 Fässer in die ganze Welt, hauptsächlich nach China. (leo)