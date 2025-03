So sieht die Antarktis ohne Eis aus

Die Karte enthüllt die Antarktis als stark zerklüfteten Kontinent mit Bergen und Canyons. Westantarktika würde in drei grosse Teile zerfallen: die Antarktische Halbinsel, das Marie-Byrd-Land und das Vinson-Massiv. Ostantarktika bestünde aus einer Landmasse mit riesigen Buchten und Fjorden und wäre übersät mit vielen Seen und Binnenmeeren.

Blutmond wird diesen März den Nachthimmel erhellen – 12 Fakten zum Vollmond

Der nächste Vollmond tritt als sogenannter Wurmmond am Freitag, 14. März 2025 um 08:55 Uhr ein. Der Name steht symbolisch für die Zeit, in welcher der Boden auftaut und die ersten Würmer an die Oberfläche kommen.

Der März-Vollmond steht im Zeichen der Jungfrau und wird von einer totalen Mondfinsternis begleitet. Heisst: Der Mond wird vollständig in den Schatten der Erde eintreten und ist noch schwach als rötlich gefärbter Blutmond erkennbar. In der Schweiz wird die Sonnenfinsternis nur als partielle Finsternis zu sehen sein, wobei der Mond einen Teil der Sonne verdeckt, aber nicht die gesamte Sonne.