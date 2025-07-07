Diese Woche ist Bockmond – alles über den besonderen Vollmond

Der Juli-Vollmond trägt den Namen Bockmond.Bild: keystone
Der nächste Vollmond ist am 10. Juli 2025. Wieso dieser Bockmond genannt wird und wann er genau auftritt.
07.07.2025, 21:5027.08.2025, 14:47
Diese Woche lohnt sich ein nächtlicher Blick an den Himmel, denn am Donnerstag gibt es wieder einen Vollmond. Was an diesem Mond besonders ist und wie er bezeichnet wird, erfährst du nachfolgend.
Wann ist der Vollmond?
Diesen Donnerstag ist der nächste Vollmond zu bestaunen. Zu sehen ist er um genau 22.37 Uhr. Doch auch einen Tag vorher und nachher mutet er rund an, da 98 Prozent von ihm beleuchtet werden. Er steht im Sternbild Schütze.
Zurzeit steht der Vollmond besonders tief und wirkt deshalb noch grösser.
Wie heisst der Vollmond im Juli?
Der Vollmond wird nicht bloss Vollmond genannt, sondern trägt im Juli den besonderen Namen Bockmond. Der Name kommt aus den USA und geht zurück auf das Hirschgeweih, das zu dieser Jahreszeit komplett entwickelt ist.
Der Name Bockmond geht auf das Hirschgeweih zurück.Bild: keystone
Eine andere Bezeichnung ist Heumond, da in dieser Zeit auch die Heuernte durchgeführt wird. Dieser Name wird vor allem in Europa benutzt. Ein anderer gebräuchlicher Name ist Donnermond. Grund dafür ist, dass es im Juli häufig gewittert. Die indigenen Völker Alaskas nannten den Vollmond auch Lachsmond.
Dann sind die nächsten Vollmonde
Der nächste Vollmond ist am Donnerstag, 10. Juli, um 22.37 Uhr. Jeder Vollmond hat eine eigene Bezeichnung, die oftmals jahreszeitlichen Ereignissen entstammt.
- Donnerstag, 10. Juli, Bockmond
- Samstag, 9. August, Störmond
- Sonntag, 7. September, Maismond
- Dienstag, 7. Oktober, Jägermond
- Mittwoch, 5. November, Bibermond
- Freitag, 5. Dezember, Julmond
Wann war der letzte Vollmond?
Der letzte Vollmond war am 11. Juni und trug den Namen Erdbeermond.
- Montag, 13. Januar, Wolfsmond
- Mittwoch, 12. Februar, Schneemond
- Freitag, 14. März, Wurmmond
- Sonntag, 13. April, Rosa Mond
- Montag, 12. Mai, Blumenmond
- Mittwoch, 11. Juni, Erdbeermond
(kek)
Das könnte dich auch noch interessieren:
Supermond in der Schweiz und der Welt
1 / 28
Supermond in der Schweiz und der Welt
Supermond in Athen
quelle: keystone / thanassis stavrakis
So hast du eine Mondfinsternis noch nie gesehen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Hallo, ich bin das Ersatzquiz des Ersatzquiz. Toggi weilt noch immer in den Ferien (Frechheit) und Dani Huber hat die Ersatzquizerei allmählich satt (voll ok).
Fast zwei Stunden pro Tag verbringt der Mensch durchschnittlich mit Sprechen. Hochgerechnet auf die Menschheit, also seit ihrem Bestehen, hat das gesamte Geschwätz einen Zeitraum von 135 bis 156 Milliarden Jahren in Anspruch genommen, sagt ChatGPT. Wobei die KI die schwankenden Bevölkerungszahlen in den verschiedenen Epochen berücksichtigt hat, aber natürlich jetzt auch nicht weiss, wie viel der jagende Neandertaler im Vergleich zur mittelalterlichen Hofmagd geredet hat und wie viel Schweigen durch die ewige Kriegerei hereingebrochen ist etc. Dazu kommt noch das ganze Geplauder fiktiver Figuren aus der Theater-, Film- und Serienwelt. Dabei ist aber dann wenigstens das Publikum still.
Der Mond ist der Mond ist der Mond.