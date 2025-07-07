wechselnd bewölkt26°
Wissen
Astronomie

Diese Woche ist Bockmond – alles über den besonderen Vollmond

epa12094859 A full moon shines in the sky over Sana&#039;a, Yemen, 12 May 2025. EPA/YAHYA ARHAB
Der Juli-Vollmond trägt den Namen Bockmond.Bild: keystone

Diese Woche ist Bockmond – alles über den besonderen Vollmond

Der nächste Vollmond ist am 10. Juli 2025. Wieso dieser Bockmond genannt wird und wann er genau auftritt.
07.07.2025, 21:5027.08.2025, 14:47
Diese Woche lohnt sich ein nächtlicher Blick an den Himmel, denn am Donnerstag gibt es wieder einen Vollmond. Was an diesem Mond besonders ist und wie er bezeichnet wird, erfährst du nachfolgend.

Wann ist der Vollmond?

Diesen Donnerstag ist der nächste Vollmond zu bestaunen. Zu sehen ist er um genau 22.37 Uhr. Doch auch einen Tag vorher und nachher mutet er rund an, da 98 Prozent von ihm beleuchtet werden. Er steht im Sternbild Schütze.

Zurzeit steht der Vollmond besonders tief und wirkt deshalb noch grösser.

Wie heisst der Vollmond im Juli?

Der Vollmond wird nicht bloss Vollmond genannt, sondern trägt im Juli den besonderen Namen Bockmond. Der Name kommt aus den USA und geht zurück auf das Hirschgeweih, das zu dieser Jahreszeit komplett entwickelt ist.

epa11679525 A bird lands on a stag in Richmond Park in London, Britain, 24 October 2024. Richmond Park is a National Nature Reserve and home to over 630 red and fallow deer who have been roaming freel ...
Der Name Bockmond geht auf das Hirschgeweih zurück.Bild: keystone

Eine andere Bezeichnung ist Heumond, da in dieser Zeit auch die Heuernte durchgeführt wird. Dieser Name wird vor allem in Europa benutzt. Ein anderer gebräuchlicher Name ist Donnermond. Grund dafür ist, dass es im Juli häufig gewittert. Die indigenen Völker Alaskas nannten den Vollmond auch Lachsmond.

Dann sind die nächsten Vollmonde

Der nächste Vollmond ist am Donnerstag, 10. Juli, um 22.37 Uhr. Jeder Vollmond hat eine eigene Bezeichnung, die oftmals jahreszeitlichen Ereignissen entstammt.

  • Donnerstag, 10. Juli, Bockmond
  • Samstag, 9. August, Störmond
  • Sonntag, 7. September, Maismond
  • Dienstag, 7. Oktober, Jägermond
  • Mittwoch, 5. November, Bibermond
  • Freitag, 5. Dezember, Julmond

Wann war der letzte Vollmond?

Der letzte Vollmond war am 11. Juni und trug den Namen Erdbeermond.

  • Montag, 13. Januar, Wolfsmond
  • Mittwoch, 12. Februar, Schneemond
  • Freitag, 14. März, Wurmmond
  • Sonntag, 13. April, Rosa Mond
  • Montag, 12. Mai, Blumenmond
  • Mittwoch, 11. Juni, Erdbeermond

