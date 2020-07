Metastudie zeigt: So senkt Abstand halten und Masken tragen die Infektionsgefahr

29 Türmatten, die dir bereits alles über die Bewohner sagen

In Zeiten, in denen die Sozialen Medien einen Grossteil der sozialen Gepflogenheiten ersetzt haben, sind Hausbesuche nicht mehr so häufig wie auch schon. Schade eigentlich, denn viele Leute beweisen Humor, bevor man überhaupt ein Wort mit ihnen gesprochen hat.

Wie sehen eure Fussmatten aus? Habt ihr auch etwas Witziges oder Spezielles vor der Tür? Bei unserer WG ist es seit rund acht Jahren dieses Ding: 😅

(smi)