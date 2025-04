Frankreich ist flächenmässig ohne Überseegebiete etwa 1,5 Mal so gross wie Deutschland, hat aber deutlich weniger Einwohner. Ein Reddit-User hat den Unterschied in der Bevölkerungsdichte sehr anschaulich visualisiert. Während das sehr gleichmässig besiedelte Deutschland wie ein flächendeckendes, «glühendes» Netz von Siedlungen wirkt, erscheinen im stark zentralisierten Frankreich grosse Landesteile vergleichsweise leer.

Die deutsche Sprache beschränkte sich vor den beiden Weltkriegen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Europa nicht nur auf Deutschland, Liechtenstein, Österreich, die Schweiz und das Südtirol, in vielen anderen Gebieten verteilt über ganz Osteuropa gab es deutschsprachige Minderheiten. Diese Gruppen waren unter Namen wie Wolgadeutsche, Donauschwaben, Siebenbürger Sachsen oder Schwarzmeerdeutsche bekannt.

In George R. R. Martins Roman-Epos «Game of Thrones» werden über 1000 Personen namentlich erwähnt, fast jedes Städtchen auf den Kontinenten Westeros und Essos wird fein säuberlich und hochdetailliert beschrieben. Bei der Suche nach der Form des Kontinents Westeros zeigte sich der Autor dann aber wenig kreativ. Mehr oder weniger kombinierte er schlicht Grossbritannien und das um 180 Grad gedrehte Irland.

Wenn wir von «Chinesisch» sprechen, meinen wir oft die Sprache, die in China gesprochen wird. Eine solche gibt es jedoch nicht, denn «Chinesisch» ist eine ganze Sprachenfamilie, zu der rund 300 unterschiedliche Sprachen und Dialekte gehören. Die chinesische Schriftsprache ist allerdings verallgemeinert und wird überall in China verstanden.

«Mit so viel Behaarung bist du doch keine Frau» – Leben mit der Hormonstörung PCOS

Das Polyzystische Ovarialsyndrom, kurz PCOS, betrifft einen Fünftel der Frauen in gebärfähigem Alter. Im Video mit watson erzählen zwei Betroffene, wie es ist, mit der Hormonstörung zu leben und was sie sich wünschen würden.

Angefangen hat es damit, dass Suba (25) keine Hormone mehr nehmen wollte. Also setzte sie die Pille ab. Doch anstatt weniger Nebenwirkungen zu spüren und ausgeglichener zu sein, wie sie gehofft hatte, ging es ihr plötzlich schlechter. Innert weniger Wochen nahm die junge Frau zehn Kilogramm zu. Plötzlich litt Suba an vermehrtem Haarwuchs an Körperstellen, an denen Frauen normalerweise keinen haben. Und schliesslich musste sie ihr Studium wegen starker Konzentrationsschwierigkeiten unterbrechen.