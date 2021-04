Wissen

Wenn Zwiebel oder Knoblauch keimt: Essbar oder giftig?

Triebe und Keimstellen von Kartoffeln sind bekanntermassen giftig: Ihr Verzehr kann Darmbeschwerden verursachen. Auch gekeimte Zwiebeln und Knoblauchzehen landen oft im Müll. Ist das eine sinnvolle Vorsichtsmassnahme oder Lebensmittelverschwendung?

In Zwiebeln und Knoblauch stecken viele gesunde Nährstoffe. Einige helfen beispielsweise, den Blutdruck zu senken sowie Herzinfarkten und Schlaganfällen vorzubeugen. Das gilt nicht nur für den knollige Teil des Zwiebelgemüses, sondern auch für das austreibende Grün.

Anders als bei keimenden Kartoffeln sammeln sich in den grünen Trieben von Zwiebeln und Knoblauch keine schädlichen Stoffe an. Und auch der knollige Teil des Zwiebelgemüses ist nach dem Auskeimen nicht giftig. Im Klartext: Mit Ausnahme der äusseren Schale kannst du gekeimte Zwiebeln und Knoblauchzehen vollständig verwenden. Sie wegzuwerfen wäre reine Lebensmittelverschwendung.

Zwiebelgrün und Knoblauchgrün sind bedenkenlos essbar

Wann und unter welchen Bedingungen Zwiebeln oder Knoblauch austreiben, spielt dabei keine Rolle. So kannst du die grünen Triebe beispielsweise auch dann bedenkenlos verzehren, wenn das gekeimte Zwiebelgemüse im Kühlschrank, im Dunkeln und/oder den Winter über gelagert wurde oder wenn die Zwiebel selbst stark unterentwickelt ist.

Zwiebelgrün und Knoblauchgrün lassen sich wie Frühlingszwiebeln oder Bärlauch verwenden – etwa als Zutat in Suppen, Salaten oder Kräuterquark. Wenn du das Zwiebelgemüse einfach weiterkeimen lassen, kannst du immer wieder frische Triebe ernten.

Keimende Zwiebeln und Knoblauchzehen schnell verbrauchen

Zwiebeln und Knoblauchzehen verändern sich beim Auskeimen allerdings: Sie trocknen allmählich aus und werden weicher. Denn ihre Wasser- und Nährstoffvorräte werden durch die wachsenden Triebe verbraucht.

Essbar sind Zwiebeln und Knoblauchzehen in dem Zustand zwar immer noch. Doch sie sind deutlich ärmer an wertvollen Inhaltsstoffen. Wenn du keimendes Zwiebelgemüse vollständig verbrauchen möchten, tu dies also am besten möglichst bald.

Wann Zwiebeln und Knoblauch in den Müll gehören

Neben schrumpeligem Aussehen und abnehmender Festigkeit ist auch ein komischer Geruch noch lange kein Grund, Zwiebeln und Knoblauchzehen zu entsorgen. Denn selbst frisches Zwiebelgemüse kann schnell anders riechen als sonst, wenn es falsch gelagert wird. Ein Gesundheitsrisiko besteht dann nicht.

Vorsicht ist jedoch geboten, wenn sich die Zwiebel oder Knoblauchzehe matschig anfühlt und neben einem auffälligen Geruch faulige oder schimmelige Stellen erkennbar sind: Dann ist das Zwiebelgemüse verdorben und gehört in den Müll.

