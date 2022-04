Frühere Untersuchungen hatten bereits gezeigt, dass die Verfütterung von rohem Fleisch häufig mit erhöhten gesundheitlichen Risiken einhergeht; so sind Krankheitserreger wie Bakterien oder Parasiten bei solchen Hunden – und auch deren Haltern – häufiger zu finden. Dies ist zugleich ein Hinweis darauf, dass Menschen, die in ihrem Haushalt mit Hunden zusammenleben, hier ein etwas höheres gesundheitliches Risiko eingehen.

Jene Hunde, die mit rohem Fleisch gefüttert wurden, waren gemäss der Studie gesundheitlich sogar noch in leicht besserer Form als ihre vegan ernährten Artgenossen, allerdings nicht in statistisch signifikantem Ausmass. Es lag zudem vornehmlich daran, dass sie im Schnitt jünger waren als die vegan ernährten Hunde und deshalb zu erwarten war, dass sie weniger gesundheitliche Probleme aufwiesen. Sobald die Ergebnisse nach Alter korrigiert wurden, verschwand der Vorteil der Ernährung mit rohem Fleisch gänzlich.

Nun ist jedoch im Wissenschaftsmagazin PLOS ONE eine Studie erschienen , deren Ergebnisse just für eine vegane Ernährung als gesündeste Variante für die Vierbeiner sprechen. Andrew Knight , Professor an der Fakultät für Gesundheit und Wohlbefinden der Universität Winchester, hat mit seinem Team eine der ersten grossangelegten Untersuchungen zu den gesundheitlichen Folgen von fleischbasierter oder veganer Hunde-Ernährung durchgeführt.

Dies gilt auch für Hunde, wobei diese sich in den tausenden Jahren des Zusammenlebens mit dem Menschen an dessen Ernährung angepasst haben und Fleisch- und Allesfresser ( carni-omnivor ) geworden sind. Tatsächlich ist es daher möglich, Hunde vegetarisch oder sogar vegan zu ernähren. Die Frage ist allerdings: Ist das auch gesund für das Tier?

So wollen die USA Wladimir Putin in die Enge treiben

Maurer geht in der Frontex-«Arena» in den Frontal-Angriff: «Das ist doch keine Haltung!»

«Raum ohne Volk» – russische Demografie durchkreuzt zunehmend Putins Pläne

Mit einer Grossoffensive im Osten der Ukraine versucht die russische Armee, die ukrainischen Truppen im Donbass einzukesseln. Das Aufgebot an Truppen und Kriegsmaterial, das Moskau an der ukrainischen Front massiert hat, ist enorm: Etwa 76 BTGs (Battalion Tactical Groups) sollen sich in der Ukraine und in den angrenzenden russischen Gebieten befinden. Jede dieser Einheiten umfasst etwa 800 Mann und zehn Panzer sowie weitere gepanzerte Fahrzeuge. 22 weitere BTGs werden laut amerikanischen Angaben nördlich der Ukraine überholt und neu ausgerüstet.