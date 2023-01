Vorhofflimmern ist eine Volkskrankheit – das musst du dazu wissen

Spezielle Technik für schwierige Fälle

Prof. Dr. Sacha Salzberg, international anerkannter Facharzt für Herz- und thorakale Gefässchirurgie, ist Spezialist für die thoraskopische Ablation, die von seinem Mentor Wim-Jan van Boven vor rund 15 Jahren in Amsterdam entwickelt wurde. Salzberg meldete die Technik 2019 als eigene Marke («Swiss Ablation») an und eröffnete am 30. November 2022 im Puls 5 in Zürich das gleichnamige Herz- und Rhythmus-Zentrum . Mit seinem Partner, dem Kardiologen und Elektrophysiologen Dr. Thomas Zerm, behandelt der Herzchirurg auch Patienten, die zuvor zu hören bekamen, dass sie austherapiert seien oder einen Herzschrittmacher benötigten. Die Erfolgsrate der thoraskopischen Ablation liegt laut dem Ärzteteam bei anfallsartigem Vorhofflimmern bei etwa 90 Prozent, bei anhaltendem Vorhofflimmern bei rund 80 Prozent.