So schützt du dich vor dem Coronavirus – die wichtigsten 6 Punkte

Wissen

Gesundheit

Coronovirus: So schützt du dich vor einer Ansteckung



Bild: AP

So schützt du dich vor dem Coronavirus – die wichtigsten 6 Punkte

Das neuartige Corona-Virus kommt immer näher Richtung Schweiz. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

>> Zum Liveticker mit den neusten Entwicklungen

Wie kann ich eine Ansteckung vermeiden?

Durch Hygiene. Häufig und gründlich die Hände waschen, keine Finger in den Mund oder in die Augen. Wenn möglich sollen Menschenmengen gemieden werden.

Mit welchen Symptomen sollte ich die Hotline des Bundes (Telefon 0584622100) anrufen?

Bei Fieber, Unwohlsein, Müdigkeit und allenfalls Husten.

Kann ich mich über Postsendungen aus China oder Italien anstecken?

Nein. Das Virus überlebt ausserhalb des menschlichen Körpers nur wenige Stunden.

Welche einfachen Massnahmen sollte ich beachten?

Wer nach China oder Norditalien reist, sollte auf seine persönliche Hygiene besonders gut achten: Regelmässiges Händewaschen, in ein Taschentuch oder in die Armbeuge niesen oder husten. Kein Kontakt mit Personen mit Atembeschwerden. Grössere Menschenansammlungen meiden.

Was tun bei einem Verdachtsfall?

Rufen Sie innert zwei Stunden den zuständigen Kantonsarzt an. In der Arztpraxis muss der Patient in einem Raum isoliert werden, der sich gut lüften lässt.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass in der Schweiz bestätigte Fälle einer Sars-CoV-2- Infektion auftreten?

Laut Bundesamt für Gesundheit (BAG) ist es «wahrscheinlich», dass in der Schweiz «eingeschleppte Fälle» festgestellt werden. Eine Ausbreitung des Virus in der Schweizer Bevölkerung ist laut BAG aber «wenig wahrscheinlich». (CH Media)

Abonniere unseren Newsletter