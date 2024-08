Was ist die mRNA-Technologie?

Der mRNA-Impfstoff beschreibt einen spezifischen Mechanismus zur Bildung eines Proteins in unseren Zellen. Dabei wird der Bauplan für dasjenige Protein, das in unseren Zellen hergestellt werden soll, in unseren Körper gespritzt. Die Technologie dahinter ist nicht neu. 1959 entdeckten Forscher, dass in unseren Zellen einzelsträngige Ribonukleinsäuren sitzen, die genetische Informationen für den Bau eines Proteins enthalten. 1989 gelang es zum ersten Mal, bestimmte Abschnitte der RNA, sogenannte mRNA in eine Zelle einzuschleusen. In den 90er-Jahren gelang es, mittels RNA bei Mäusen eine Immunantwort hervorzurufen. Am Menschen wurden RNA-Impfstoffe erstmals 2002 in klinischen Studien getestet. Der entscheidende Durchbruch gelang schliesslich der ungarischen Biochemikerin Katalin Karikó. Mit Forscherkollege Drew Weissman schaffte sie es, die empfindliche mRNA in Lipid-Moleküle zu verpacken. Solche winzige Nanopartikel kann man Tier und Mensch injizieren, ohne eine gefährliche Immunreaktion auszulösen. Das ermöglichte, mRNA für Therapien zu nutzen und legte den Grundstein für den mRNA-Impfstoff. (dhr)