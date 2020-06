Wissen

International

Satellitenbilder aus Wuhan deuten auf Corona-Ausbruch im Herbst 2019 hin



Satellitenbilder aus Wuhan deuten auf Corona-Ausbruch im Herbst 2019 hin

Eine neue Studie nährt den Verdacht, dass der Erreger Sars-CoV-2 bereits Monate früher als bislang angenommen in Wuhan zirkulierte. Die Analyse basiert auf Satellitendaten und parkierten Autos.

Manche Zusammenhänge sind erst aus einer gewissen Distanz als solche erkennbar. Wie bei Claude Monets Seerosen gilt: Je weiter weg der Betrachter, desto einfacher lassen sich die Puzzleteile zu einem Gesamtbild zusammenfügen. Und was eignet sich besser zur Übersicht, als ein Blick aus dem All?

shutterstock

In der Pandemie haben Satellitenbilder so manches Geheimnis gelüftet – von verlassenen Autobahnen über verbesserte Luftqualität bis hin zur Übersterblichkeit durch Urnenverkäufe. Eine neue Studie, die auf der Preprint-Seite der Universität Harvard publiziert wurde, deutet darauf hin, dass die Corona-Pandemie in Wuhan bereits im Herbst 2019 kursiert haben könnte.

Das fünfköpfige Forschungsteam hat mehr als 100 Satellitenbilder aus Wuhan aus dem Zeitraum 9. Januar 2018 bis 30. April 2020 ausgewertet. Ihre Ergebnisse zeigen, dass die Anzahl der parkenden Autos in Wuhan in dieser Zeit zunahm. Folgendes ist zu sehen:

Die oberen drei Bilder zeigen die Situation vor dem Tianyou-Krankenhaus in Wuhan (A) vor dem Ausbruch von Covid-19, (B) im Oktober 2019 und (C) während dem Höhepunkt des COVID-19-Ausbruchs.

zeigen die Situation vor dem Tianyou-Krankenhaus in Wuhan vor dem Ausbruch von Covid-19, im Oktober 2019 und während dem Höhepunkt des COVID-19-Ausbruchs. Die unteren beiden Bilder zeigen den Fischmarkt von Wuhan (D) im September 2019 und (E) Februar 2020.

Wieso ist das aufsehenerregend? Die Anzahl Autos ist der Studie zufolge ab August 2019 deutlich angestiegen; der Höhepunkt sei im Dezember 2019 erreicht worden. Im selben Zeitraum wurden vermehrt die Schlagworte «Durchfall» und «Husten» in der chinesischen Suchmaschine Baidu eingetippt. Das könnte darauf hin deuten, dass sich das neuartige Coronavirus nicht wie angenommen im November sondern bereits früher im Herbst 2019 in Wuhan verbreitet hat.

Zwar räumen die Forschenden ein, dass der Begriff «Husten» jahreszeitlichen Schwankungen unterliegt, doch der Anstieg des Suchbegriffs «Durchfall» hätten sie nur gegen Ende des Jahres 2019 beobachten können. Der Erreger Sars-CoV-2 kann beide Symptome auslösen.

Bild: EPA

Die Analyse nährt den bestehenden Verdacht, China habe den Ausbruch der Corona-Epidemie zu spät mit der Weltgemeinschaft kommuniziert. Die chinesische Regierung hat am 31. Dezember 2019 über den Ausbruch einer neuartigen Lungenkrankheit informiert.

Am 5. Januar 2020 meldete die Volksrepublik bereits 59 Fälle. Zeitgleich wurden die ersten Fälle ausserhalb Chinas bekannt. Gemäss Johns Hopkins Universität haben sich bis zum heutigen Zeitpunkt fast 7.3 Millionen Menschen offiziell mit dem Virus infiziert, rund 412'000 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben.

Vorsicht ist bei den Bildern geboten

Die Analyse ist bisher nur auf dem Preprint-Server der Harvard-Universität publiziert worden und durchlief somit den sogenannte Peer-Review-Prozess noch nicht, der einer unabhängigen Qualitätssicherung dient.

Die Anzahl von Fahrzeugen allein stellt noch keinen direkten Bezug zur Situation vor Ort her. Weshalb die Fahrzeuge zu einem gewissen Zeitpunkt dort parkierten, ist nicht ersichtlich und limitiert deshalb die Ergebnisse der Studie. Dasselbe gilt für die Suchbegriffe, die ebenfalls individuellen Interessen und Schwankungen unterliegen.

Die Untersuchung liefert folglich keine Beweise, dass sich das Coronavirus bereits im Herbst 2019 in Wuhan ausgebreitet haben könnte – wohl aber Indizien. Zuletzt wurde die offizielle Version immer wieder angezweifelt, wonach sich der Erreger Ende 2019 ausgehend von einem Tiermarkt in Wuhan verbreitet haben könnte. Eine andere Studie deutet daraufhin, dass auch die 100 Kilometer von Wuhan entfernt liegende Stadt Guangdong als Virus-Geburtsstätte in Frage käme.

(adi)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Nicht mehr anzeigen

So ist das Corona-Eheleben – in 14 aufmunternden Comics Wir beantworten eure Fragen zum Coronavirus Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter