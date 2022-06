Als Grundlage bediente sich das Team von der University of Colorado bei einer Datenbank über US-Veteranen. Diese enthält sowohl genetische als auch gesundheitliche Informationen. So konnte das Team um den Mediziner Sridharan Raghavan Informationen zu mehr als 250'000 Erwachsenen auf mehr als 1000 Krankheiten und Merkmale analysieren.

In welchem Land die grössten Menschen wohnen – und wer am schnellsten wächst

In dieser neuen Studie versuchten die Forschenden, jene Störfaktoren auszuschalten. Sie machten sich dabei eine bestimmte Methodik zunutze: Genetische Faktoren, die eine gewisse Körpergrösse vorhersagen, wurden so stellvertretend für die Grösse selbst benutzt, um Zusammenhänge mit diversen Krankheiten zu erkennen.

Die Körpergrösse ist also ein Faktor, der schon vorher mit zahlreichen Volkskrankheiten in Verbindung gebracht wurde. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben sich bislang jedoch schwergetan, zu bestimmen, ob die Körpergrösse selbst das Risiko darstellt – oder ob Faktoren, die sich auf die Körpergrösse auswirken, (z.B. Ernährung und sozioökonomischer Status) tatsächlich dafür verantwortlich sind.

Was das Risiko für Krebs angeht, so fanden beispielsweise Forschende der University of California 2018 heraus, dass es einen klaren Zusammenhang zur Körpergrösse gibt: Demnach steigt pro zehn Zentimeter Körpergrösse das Risiko für Krebs um rund zehn Prozent. Die simple Hypothese der Studienautoren: Jede Zellteilung birgt das Risiko für Fehler und deshalb auch für Krebs.

