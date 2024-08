Partisanen der Divisione Piave im Cannobinatal im Oktober 1944. Bild: Casa della Resistenza Fondotoce Archive

Wie Tessiner italienische Partisanen unterstützten

Zwei Jahre lang, bis 1945, kämpften Partisanen rund um Domodossola gegen die Wehrmacht und ihre Verbündeten. Auch Schweizer schlossen sich diesem Kampf an. Als Helfer und als Widerstandskämpfer.

Raphael Rues / Schweizerisches Nationalmuseum

Mehr «Wissen»

Als sich nach dem Waffenstillstand vom September 1943 Deutschlands Griff um Italien verstärkte, stieg der Widerstand gegen den Faschismus und es begannen sich schnell kleine Gruppen von Partisanen zu bilden, auch im Gebiet um Domodossola. Angeführt wurden sie von ehemaligen Soldaten mit militärischer Erfahrung. Mitglieder waren auch Zivilisten und einige Schweizer!

Hier bloggt das Schweizerische Nationalmuseum

blog.nationalmuseum.ch

Mehrmals wöchentlich spannende Storys zur Geschichte der Schweiz: Die Themenpalette reicht von den alten Römern über Auswandererfamilien bis hin zu den Anfängen des Frauenfussballs.

Mehrere Männer, hauptsächlich aus dem Locarnese, unterstützten die Partisanen im Ossolagebiet aktiv oder kämpften sogar in ihren Reihen gegen die Deutschen und die italienischen Faschisten. Beispielsweise Silvio Baccalà aus Brissago, der tagsüber als Gärtner im Gewerkschaftshotel Brenscino arbeitete und nachts die Partisanen entlang der Ghiridone-Pfade in Richtung Cannobinatal begleitete. Oder Vincenzo Martinetti, der Vater der bekannten Tessiner Sängerin Nella Martinetti. Er kämpfte in den Reihen der Partisanengruppe Divisione Piave und wurde schnell zu einer der wichtigsten Personen dieser Truppe. Martinetti organisierte den Transport von Material, Waffen und Menschen über die Grenze.

Der Widerstand in der Region Ossola war vielfältig. Um ihn besser zu verstehen, lohnt sich eine nähere Betrachtung.

Partisanenausweis von Vincenzo Martinetti, der seine Zugehörigkeit zur Divisione Piave bestätigt. Bild: RDB

Viele kleine Gruppen

Die verschiedenen Gruppen waren meist dezentral und lose organisiert. Sie passten sich den verschiedenen Situationen und der rauen Landschaft immer wieder neu an. Nur so konnten sie die sich ständig und schnell verändernden Herausforderungen meistern. Im Gegenzug verunmöglichte dies koordinierte und strategisch durchdachte Aktionen gegen die Besatzer. Im Gebiet rund um Domodossla lebten zur Zeit des Zweiten Weltkriegs gut 80’000 Personen. Als die Partisanenrepublik Ossola im Oktober 1944 zusammenbrach, flohen Zehntausende in die Schweiz, darunter auch zahlreiche Widerstandskämpfer.

Die Berechnung der tatsächlichen Partisanenkräfte im Ossolagebiet ist schwierig. Es war eine gängige Praxis der Widerstandsgruppierungen, aufgeblähte Grössen und Namen anzugeben (Bande, Brigate, Divisioni). So konnten einige Dutzend Partisanen bereits eine Brigade und einige hundert Kämpfer schon eine Division bilden. Zumindest sprachlich. Diese Übertreibungen sollten die gegnerischen Kräfte verwirren und abschrecken. Ausserdem spekulierten die Partisanen darauf, grössere Nachschublieferungen der Alliierten zu erhalten. Diese hatten sie dringend nötig, denn ihre Ausrüstung war äusserst spärlich.

Partisanen der Brigade Cesare Battistini in Verbania, April 1945. Bild: Archiv Casa della Resistenza Verbania

Fehlende Ausrüs­tung

Teilweise kämpften die Partisanen mit Messern oder mit blossen Händen. Nur etwa ein Drittel verfügte über Feuerwaffen. Diese konnten sie ausserdem oft nicht brauchen, da ihnen schlichtweg die Munition dazu fehlte. Dies änderte sich in der rund 20 Monate dauernden Konfliktzeit zwischen 1943 und 1945 nicht grundlegend und stand im krassen Gegensatz zu den gut ausgerüsteten deutschen und faschistischen Truppen. Dieses Defizit konnte nur teilweise durch Waffenlieferungen aus der benachbarten Schweiz wettgemacht werden.

Auf den Schmugglerrouten, über die in der Vergangenheit Lebensmittel und Tabak über die Grenze gebracht worden waren, wurden nun Waffen transportiert. Sie stammten von den Alliierten, teilweise auch aus dubiosen Quellen. Meist brachten Schweizer das Material über die Grenzen, manchmal aber gingen die Partisanen auch in die Schweiz, um die Waffen «abzuholen». Besonders für die Divisione Piave, die von Vincenzo Martinetti logistisch organisiert wurde, war die Schweizer Grenze sehr durchlässig.

Dieses Bild, welches im Oktober 1944 im Cannobinatal gemacht wurde, zeigt die schlechte Ausrüstung der Partisanen der Ossolaregion. Bild: Archivio Casa della Resistenza Fondotoce

Ähnlich wie die Bewaffnung war auch die Kleidung der Partisanen von stetigem Mangel geprägt. Eine Standarduniform gab es nicht. Stattdessen wurde eine Vielzahl von Kleidungsstücken verwendet. Die Zugehörigkeit zu einer Einheit war einzig an der Farbe des getragenen Halstuchs ersichtlich.

Jetzt abonnieren! Nationalmuseum Abonnieren Abonnieren

Der Rest der Kleidung war improvisiert und den (geringen) Möglichkeiten des einzelnen Partisanen überlassen. Einige blieben in Zivilkleidung, während andere deutsche und faschistische Uniformteile mit ziviler Kleidung mischten. Teilweise glichen die Männer eher einer Gruppe von Karnevalsteilnehmern als einer Formation von Widerstandskämpfern.

Kommunis­mus gegen Antikommunismus

Die Halstücher der Widerstandskämpfer hatten aber noch einen weiteren Zweck. Sie machten klar, zu welcher politischen Gruppe der Partisane gehörte. Das war nicht ganz unerheblich, denn unter den verschiedenen Gruppierungen existierten teilweise krasse Gegensätze, die bisweilen zu unterlassener Hilfeleistung führten.

Zwischen 1943 und 1945 gab es in der Region Ossola fünf aktive Partisanengruppen. Das Spektrum reichte von Anhängern der Monarchie bis hin zu kommunistischen Kämpfern. Extrem vereinfacht können die Widerstandskämpfer in zwei politische Hauptlager aufgeteilt werden: die kommunistischen Garibaldi-Einheiten und die restlichen, mehr oder weniger antikommunistischen Partisanenformationen.

Eraldo «Ciro» Gastone kommandierte die kommunistischen Partisanen im Ossolagebiet und legte sich immer wieder mit den anderen Widerstandsgruppen an. Bild: Wikimedia

Diese beiden Lager fanden praktisch nie einen gemeinsamen Nenner und legten sich immer wieder gegenseitig Steine in den Weg. Für eine übergeordnete Strategie gegen die deutschen und faschistischen Besatzer fehlte der Wille zur Zusammenarbeit auf beiden Seiten. Und selbst wenn man hier einen Kompromiss gefunden hätte, wäre es schwierig geworden. Es fehlten die technischen Möglichkeiten für einen Austausch von Informationen: Die Kommunikation zwischen den verschiedenen Partisanenkommandos war schlecht. Nur wenige Formationen verfügten über Funkgeräte und wenn, dann wurden sie fast nur stationär eingesetzt.

Die meisten Informationen wurden von jungen Mädchen, sogenannten Staffette-Kurierinnen, übermittelt. Laut Schätzungen verfügte jede Widerstandseinheit über zwei bis drei solcher Kurierinnen. Die Kommunikation durch Botinnen war langsam und schränkte schnelle und gemeinsame Operationen stark ein.

Auch andere Frauen waren im Widerstand aktiv. Etwa Gisella Floreanini, Partisanin und Mitglied der Regierung der Republik Ossola, wo sie die erste Ministerin in der Geschichte Italiens wurde. Oder die Krankenpflegerin Maria Peron, welche verletzte Widerstandskämpfer pflegte und wenn nötig operierte. Auch in Locarno unterstützte eine Frau die Partisanen im Ossolagebiet: Gaby Antognini. Die Tessinerin versteckte beispielsweise Partisanen, welche aus Schweizer Internierungslagern geflohen waren, und half ihnen über die Grenze nach Italien, um dort erneut gegen die deutschen und faschistischen Besatzer zu kämpfen.

Maria Peron (links) gemeinsam mit Partisanen im Val Grande, 1944. Das Bild zeigt auch die unterschiedliche Bewaffnung der Partisanen, die für die Widerstandskämpfer ein dauerhaftes Problem darstellte. Bild: Wikimedia / Associazione Casa della Resistenza di Fondotoce

Übrigens, der Grenzgänger und Tessiner Widerstandskämpfer Vincenzo Martinetti wurde nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs von den Partisanenorganisationen des Ossolagebiets für seine ausserordentlichen Dienste ausgezeichnet. Und er wurde von einem Schweizer Militärgericht wegen Verletzung der Neutralität zu vier Monaten Gefängnis und einer Busse verurteilt. Die Haftstrafe wurde übrigens zur Bewährung ausgesetzt.

Das Onserno­ne­tal während der Partisa­nen­re­pu­blik Ossola

Museum Onsernone

Eine Ausstellung thematisiert die Schlacht von Bagni di Craveggia, welche sich am 18. Oktober 1944 ereignete. Sie beschäftigt sich auch mit der Rolle des Onsernonetals in der Zeit von 1943 bis 1945. Hunderte von Flüchtlingen, Zivilisten und Partisanen zogen durch das Tal, um dem Nazifaschismus zu entkommen. Die Ausstellung wird am 15. September eröffnet und läuft bis zum 27. Oktober. Sie wird im Jahr 2025 wiederholt.

15.09.2024 – 27.10.2024Eine Ausstellung thematisiert die Schlacht von Bagni di Craveggia, welche sich am 18. Oktober 1944 ereignete. Sie beschäftigt sich auch mit der Rolle des Onsernonetals in der Zeit von 1943 bis 1945. Hunderte von Flüchtlingen, Zivilisten und Partisanen zogen durch das Tal, um dem Nazifaschismus zu entkommen. Die Ausstellung wird am 15. September eröffnet und läuft bis zum 27. Oktober. Sie wird im Jahr 2025 wiederholt.