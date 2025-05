Die Staats- und Regierungschefs der G20-Staaten kündigten zwar an, «gemeinsam darauf hinzuwirken, dass sehr vermögende Privatpersonen effektiv besteuert werden», bislang wurden aber keine entsprechenden Massnahmen beschlossen. (les)

Vergangenes Jahr hatte Brasilien, als Gastgeber eines G20-Gipfels, die Einführung einer Steuer in Höhe von zwei Prozent auf das Nettovermögen von Menschen mit einem Vermögen von mehr als einer Milliarde US-Dollar gefordert. Dies würde zusätzliche Einnahmen von 200 bis 250 Milliarden Dollar erbringen, die zur Armutsbekämpfung und für den Klimaschutz eingesetzt werden könnten.

Für die Studie kombinierten Schöngart und ihre Kollegen Wirtschaftsdaten und Klimasimulationen. So konnte das Forschungsteam den Einfluss verschiedener Einkommensgruppen auf die Entstehung extremer Wetterlagen nachvollziehen. Dabei berücksichtigten sie neben individuellem Konsum auch Investitionen, etwa in emissionsintensive Unternehmen, als zentrale Quelle klimaschädlicher Emissionen.

Veröffentlicht wurde die Studie im Fachmagazin Nature der ETH. Die Studie kommt zum Schluss, dass das reichste Prozent der Weltbevölkerung im Vergleich zum globalen Durchschnitt 26-mal mehr zur Zunahme sogenannter Jahrhundert-Hitzewellen beiträgt. Besonders gross ist der Einfluss der reichsten zehn Prozent in China und den USA, deren Emissionen jeweils einen zwei- bis dreifachen Anstieg von Hitzeextremen verursachen.

30. November: Wanderer auf dem Perito Moreno Gletscher in Argentinien.

Gletscher in Gefahr

