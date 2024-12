Ukrainerinnen verzieren Ostereier nach der traditionellen Pysanka-Methode. Bild: www.imago-images.de

Diese Traditionen gehören neu zum Unesco-Kulturerbe der Menschheit

Die Unesco hat eine ganze Reihe von Kulturpraktiken neu in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen. Dazu zählen unter anderem Pysanka, die ukrainische Kunst des Eierverzierens, die Reitkunst aus Portugal, die Henna-Tradition aus dem arabischen Raum und die Herstellung von Jang – fermentierten Sossen – in Südkorea.

Als bedroht und erhaltungsbedürftig wurden das Wosana-Ritual zur Beschwörung von Regen aus Botswana und das Tanz-Theater Reog Ponorogo aus Indonesien eingestuft.

Die Jang-Produktion in Südkorea gehört jetzt auch zum Kulturerbe der Menschheit. Bild: keystone

Die weiteren neuen Einträge:

Guarania-Musik aus Paraguay

Intore, Tanz aus Ruanda

Umgang mit Taif-Rosen in Saudi-Arabien

Naive Malerei aus Kovačica, Serbien

Seifenherstellung in Nablus, Palästina

Fäbodar-Landwirtschaft in Schweden/Norwegen

Seifenherstellung in Aleppo, Syrien

Tomyum Kung, Crevetten-Suppe aus Thailand

Musik der Twayef/Ghbonten aus Tunesien

Mangwengwe-Tanz aus Sambia

K'cimi, Tanz aus Tropojë, Albanien

Frauentrachten im Osten Algeriens

Tandir-Ofen und Brotbacken in Aserbaidschan

Fest der Göttin Bà Chúa Xứ in Vietnam

Mehregan-Zeremonien in Iran und Tadschikistan

Rubab/Rabab, Musikinstrument aus Iran, Afghanistan, Tadschikistan und Usbekistan

Vytsinanka, Scherenschnitt aus Belarus

Jahrmärkte in Frankreich und Belgien

Sevdalinka-Gesang aus Bosnien und Herzegowina

Minas-Käse aus Brasilien

Kebaya, Bluse aus Brunei, Indonesien, Malaysia, Singapur und Thailand

Krama-Tuch aus Kambodscha

Ngondo-Wasserfest der Sawa aus Kamerun

Chinesisches Neujahrsfest

«Lebende Bilder» in Galeras, Kolumbien

Attiéké, Beilage in der ivorischen Küche

Maniok-Brot in Kuba, der Dominikanischen Republik, Haiti, Honduras und Venezuela

Koreanische Tracht aus Nordkorea

Simsimiyya, Musikinstrument aus Ägypten und Saudi-Arabien

Mulgi puder, Kartoffelstock aus Estland

Zinkdächer aus Paris, Frankreich

Der zwischenstaatliche Unesco-Ausschuss tagt derzeit in Paraguays Hauptstadt Asunción und berät noch bis Ende der Woche über die Aufnahme von Kulturformen in die Liste des immateriellen Kulturerbes. Vorgeschlagen wurden rund 60 Kulturpraktiken, darunter die Sake-Herstellung in Japan.

Zum immateriellen Kulturerbe gehören Bräuche, Handwerkstechniken, Musikarten und Tänze. In der repräsentativen Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit finden sich etwa die Saunakultur aus Finnland, Yoga aus Indien, die traditionelle chinesische Medizin und der Tango aus Argentinien und Uruguay.

(rbu) mit Material von sda und dpa