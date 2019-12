Wissen

User Unser

Das sind unsere Podcast-Lieblinge. Und welche hörst du?

Bevor ihr uns eure besten Funde verrät, haben wir natürlich auch ein paar Podcast-Vorschläge für euch.

Es empfehlen: Patrick Toggweiler und Emily Engkent

My Dad Wrote a Porno

«Nur für Leute, die Fremdschamhumor ertragen. Denn davon gibt es genug. Unendlich genug. Jamie Mortons Vater schrieb tatsächlich einen Porno. Diesen liest Morton nun vor und bespricht die Passagen mit seinen wahnsinnig lustigen Freunden (James Cooper, Alice Levine). An Peinlichkeiten nicht zu überbieten, aber dann findet das Trio doch immer wieder versöhnliche Worte. Das können halt nur die Briten so charmant.»

Es empfiehlt: Oliver Baroni

Cocaine and Rhinestones

bild: spotify

«Super-nerdiger Podcast über die vielen absolut hanebüchenen Storys aus der Geschichte der Country-Musik des 20. Jahrhunderts. Crazy, erschöpfend gut recherchiert, wie gesagt, nerdy, zum Teil zum Brüllen lustig. And beautiful music all the way – grossartig, um Neues zu entdecken.»

History of English Podcast

bild: spotify

«Linguistik und Sprachgeschichte. Geht auf die Wurzeln der Indoeuropäischen Sprachen zurück, deren Entdeckung etc. etc. Ist einfach geil, Linguistik zu lernen, ohne Arbeiten/Vorträge/Prüfungen machen zu müssen wie damals an der Uni.»

Es empfiehlt: Melvin Kleinert

Escapism

bild: spotify

«Ein Podcast von Labrador-Fan Julian Thorner über Gott und die Welt, Pick-up Trucks, Popkultur – und alles dazwischen.»

Doppelpunkt

bild: spotify

«Der Podcast meines Ex-Chefs Roger Schawinski.»

Es empfiehlt: Jara Helmi

Sie empfiehlt enorm viel, weil sie davon überzeugt ist, dass Podcasts die Rettung ihrer Generation seien.

Ear Hustle

bild: spotify

«Non-Fiction-Podcast direkt aus einem Gefängnis in San Quentin. Er wird von zwei Gefängnisinsassen und einer Künstlerin produziert. Wie ist das Zusammenleben in einer Zelle? Kann eine Beziehung trotz Gefängnis weitergeführt werden? Warum verlieben sich Gefängnisisassen und -mitarbeiterinnen? Der Podcast ist audiotechnisch aufwändig produziert und wirkt trotz voyeuristischem Thema nicht plump.»

Hidden Brain

«Wissenschaftsjournalist Shankar Vedantam nimmt jeweils eine Verhaltensweise oder ein psychisches Phänomen unter die Lupe. Hier wird Wissenschaft mit brillantem Storytelling kombiniert.»

Eine Stunde was mit Medien

bild: spotify

«News und Hintergrundthemen aus der Medienwelt mit Gästen und Repos.»

Ab 21

bild: spotify

«Quarterlife-Crisis ahoi! Selbstzweifel, Selbstfindung, Einstieg in die Arbeitswelt, Trennung, Beziehungen – alles, was Menschen ab 21 interessiert.»

Millennial

bild: spotify

«Die Podcasterin Megan Tan gibt den Zuhörer*innen direkten Einblick in ihr Erwachsenwerden zwischen Uni, Suche nach sinnvoller und erfüllender Arbeit unter dem Druck von Geld, Status und Selbstwert. Jeweils mit ungeschminkten Gesprächen mit Familienmitgliedern und Freunden.»

The goop Podcast

bild: spotify

«‹Goop›-Chefredaktorin Elise Loehnen interviewt verschiedenste Menschen zu Themen aus dem Leben; von psychischen Erkrankungen über Elternsein bis hin zu Feminismus.»

FluxFM Zuckerstückli

«Der FluxFm-Musikchef (ein Schweizer!) und Moderator Winson besprechen neue oder unentdeckte Songs abseits vom Mainstream.»

The Heart

bild: spotify

«Sehr ansprechendes und aufwändiges Sound-Design! Storys über den Körper, die Liebe, das Leben und Gefühle.»

Artsy Podcast

bild: soundcloud

«Kunst-Kenner*innen führen mit dem Podcast hinter die Kulissen der Kunstwelt, beleuchten Epochen der Kunstgeschichte und diskutieren über die neuesten Marktnachrichten. Leider wurde der Podcast im letzten Jahr eingestellt. Die Episoden bleiben aber hörenswert.»

SRF Kontext

bild: srf

«Hintergrundthemen über Kultur & Gesellschaft mit Interviews und Repos.»

Fest & Flauschig

bild: spotify

«Jan Böhmermann und Olli Schulz sprechen über irgendwas und es ist (fast) immer sehr, sehr lustig.»

«Wie du es schaffst, nie mehr über Podcasts reden zu müssen von IchBinEinMegaGebildeterTrottel»

Es empfiehlt: Sandro Zappella

Gemischtes Hack

bild: spotify

«Mit den Comedians Felix Lobrecht und Thommi Schmitt. Der einflussreichste Podcast Europas. Ist mittlerweile ziemlich bekannt, aber auch völlig zu recht.»

Es empfiehlt: Nico Franzoni

Übertribe mit Stiu

bild: spotify

«Vielleicht der beste je existierende Podcast überhaupt.»

«Ich gucke ‹Heute Show›. Das ist besser als Podcast.»

Es empfiehlt: Yannik Tschann

Talk-O-Mat

bild: spotify

«Personen, die sich vielleicht kennen (meistens halbwegs bekannte Menschen), werden in einen Raum gesetzt und lernen sich kennen. Dazu bekommen sie immer wieder Themen reingeworfen. Zeigt unverblümt, wie die Menschen ticken, und entlockt ihnen ein paar Geheimnisse. Sehr kurzweilig, informativ, sicher unwichtig, aber immer unterhaltend.»

Es empfiehlt: Lino Haltinner

H3 Podcast

bild: youtube

«H3 behandelt verschiedene Gäste und Themen aus der Youtubeszene. Hila und Ethan – die Macher des Video-Podcasts – sind verheiratet.»

Forehead Fables Podcast

«Eher nischig und klein und eher für Leute, die vor derben Aussagen und Witzen nicht zurückschrecken.»

Joe Rogan Experience

bild: youtube

«Der Podcast aller Podcasts weltweit: Der amerikanische Stand-up-Comedian Joe Rogan hatte schon Elon Musk zu Gast. Ist allerdings auch eher ein Videopodcast.»

Es empfiehlt: Pascal Scherrer

Watchmen

bild: soundcloud

«Es gibt zu wenige Schweizer Podcasts. Und wenn es dabei dann auch noch um TV und Serien geht, gibt es da draussen nur den ‹Watchmen›-Podcast. Zum Glück ist er gut und unterhaltsam. Etwas nerdig, etwas schräg, aber sehr liebevoll gemacht.»

Es empfiehlt: Helene Obrist

Paardiologie

bild: spotify

«Sehr ehrlich, sehr voyeuristisch, sehr unterhaltsam. Charlotte Roche spricht mit ihrem Ehemann über ihre gemeinsame Liebe, Alkoholsucht und das Fremdgehen. Und alle anderen alltäglichen Probleme, die sich in einer Ehe so ergeben.»

Und nun seid ihr an der Reihe – Her mit euren Lieblings-Podcasts!

