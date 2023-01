Video: watson/Fabian Welsch, Aya Baalbaki

«Wie lange geht guter Sex?» – Sexualpädagogin klärt auf

Was sich in den Schlafzimmern von Herr und Frau Schweizer abspielt, ist bis heute meistens ein schambehaftetes und tabuisiertes Thema. Dabei heisst es doch, es sei die «schönste Nebensache der Welt». Und es gäbe so vieles zu entdecken und Neues zu lernen.

Hast du beispielsweise gewusst, was der «Dick Destroy December» genau ist? Oder wie lange muss Sex eigentlich sein, damit er gut ist? Auf diese und weitere Fragen hat uns die Sexualpädagogin Andrea Marti Rede und Antwort gestanden.

Die 33-Jährige übt diesen Beruf seit etwa zwei Jahren aus: Marti gibt Aufklärungsunterricht an Schulen, führt Workshops mit Erwachsenen durch und leistet auf den Sozialen Medien Aufklärungsarbeit in Form von Videos und spricht Tabuthemen an.

Ihre Arbeit ist nicht zu verwechseln mit der Sexualtherapie. Diese ist nämlich die Diagnostik, Beratung und Therapie von sexuellen Schwierigkeiten. Sexualpädagoginnen und Sexualpädagogen sind befähigt, Kinder, Jugendliche und Erwachsene in ihrer Entscheidungskompetenz in Bezug auf sexuelle Gesundheit zu fördern.

Ein Einblick in die Welt der Sexualpädagogik:

