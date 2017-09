Google von Super-Leak betroffen: Details zum Pixel 2, Daydream, Home Mini, Pixelbook ...

Am 4. Oktober stellt Google seine neuen Gadgets vor. Doch das Online-Portal Droid Life wollte offenbar nicht so lange warten und hat kurzerhand die wichtigsten neuen Produkte vorab enthüllt.

Vor einem Jahr lancierte Google seine ersten eigenen Smartphones, das Pixel und das grössere Pixel XL. Wenig überraschend kommt nun die zweite Generation, die zusammen mit einer Reihe weiterer Produkte am 4. Oktober präsentiert werden soll.

Nun, viele Überraschungen wird Google Anfang Oktober vermutlich nicht mehr aus dem Hut zaubern können. Das Tech-Portal Droid Life hat zwei Wochen vor der offiziellen Präsentation kurzerhand fünf neue Google-Gadgets enthüllt – darunter auch die neuen Pixel-Phones.

Neue Smartphones

Das Pixel 2 erscheint laut Droid Life in drei Farbkombinationen bild: droid life

bild: droid life

bild: droid life

Das Pixel 2 kommt laut Droid Life mit 64 und 128 GB Speicher und wird in den USA für 649, respektive 749 Dollar verkauft. Das Google-Handy wurde wieder in Zusammenarbeit mit HTC entwickelt.

Das Pixel 2 XL wird es offenbar in zwei Farbkombinationen geben bild: droid life

bild: droid life

Das Pixel 2 XL kommt laut Droid Life mit 64 und 128 GB Speicher und wird in den USA für 849, respektive 949 Dollar verkauft. Das grössere Google-Handy wurde in Zusammenarbeit mit LG entwickelt.

Neues Laptop-Tablet-Hybridgerät

Das neue Chromebook von Google heisst Pixelbook Meet the Google Pixelbook, starts at $1,199 - https://t.co/hxtalQFCFl — Droid Life (@droid_life) 20. September 2017

bild: droid life

Das neue Pixelbook erscheint laut Droid Life in Silber. Kunden haben die Wahl zwischen Modellen mit 128, 256 und 512 GB Speicher. Im Gegensatz zu den in den USA beliebten Chromebooks von Acer, Samsung etc. sei das Google-eigene Pixelbook ein Premium-Gerät, das in der kleinsten Speicherausstattung mit 128 GB 1199 US-Dollar kosten soll. Das 256-GB-Modell schlägt mit 1399 Dollar zu Buche und für das Modell mit 512 GB werden offenbar 1749 Dollar fällig. Damit bewegt sich das Pixelbook im ähnlichen Preissegment wie Microsofts Surface Pro.

Neuer Mini-Smart-Speaker

bild: droid life

Vor einem Jahr präsentierte Google seinen ersten smarten Lautsprecher Google Home, nun folgt offenbar eine Mini-Version mit Stoffüberzug. Google Home Mini wird dem Nutzer ebenfalls mit Sprachbefehlen zur Seite stehen und Aufgaben erledigen wie: Musik starten, Licht ein- und ausschalten, ein Uber-Fahrzeug bestellen etc.

Neue VR-Brille

bild: droid life

Droid Life hat beim Enthüllen ganze Arbeit geleistet – und enthüllt auch Googles überarbeitete VR-Brille. Offenbar gibt es sie bald in neuen Farben (Charcoal, Fog und Coral) und der Preis soll etwas steigen: Neu werden in den USA 99 Dollar fällig.

Nach all diesen Leaks wird Google am 4. Oktober vermutlich kaum noch mit grossen Überraschungen auftrumpfen können. Immerhin kann man sich in der Google-Zentrale damit trösten, dass zwar Produktfotos und Preise durchgesickert sind, aber viele technische Details nach wie vor geheim sind. Noch, muss man sagen, denn bis Anfang Oktober kann viel passieren.

(oli via Droid Life)

