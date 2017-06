Bild: FACUNDO ARRIZABALAGA / POOL/EPA/KEYSTONE

«Liar, Liar» – der Theresa May-Song macht ihr das Leben schwer

Theresa May muss derzeit viel Kritik einstecken. Bei den anstehenden britischen Parlamentswahlen nächste Woche könnten die Konservativen um Premierministerin May ihre absolute Mehrheit verlieren.

«She is a liar, liar / She is a liar, liar / No, you can't trust her / No, No, No, No»

Als hätte sie nicht schon genug Probleme, kursiert derzeit ein wenig schmeichelnder Song über May in den britischen Charts. In dem Song «Liar Liar GE20167» (GE steht für General Election) singt die Band Captain Ska über ihre derzeitige Premierministerin und beschimpft sie als Lügnerin. Und das ist noch nicht alles: In den iTunes-Charts liegt der Song bereits auf Platz 3 der am häufigsten heruntergeladenen Songs.

Top 3 bild:printscreen/iTunes

«Sie ist eine Lügnerin. Du kannst ihr nicht vertrauen. Nein, nein, nein. Wir alle wissen, dass Politiker Lügen erzählen. Grosse, kleine, richtig deftige. Sie sagen sie sind stark und standfest. Werden sich nicht verstecken. Und wir werden immer noch über's Ohr gehauen.» heisst es im Songtext.

Der Song wird – wenig überraschend – auf zahlreichen britischen Radiostationen nicht gespielt. In einem Statement gab Radio 1 bekannt, dass sie aufgrund ihrer redaktionellen Richtlinien den Song nicht spielen können, da England kurz vor den Wahlen stehe. Eine Beeinflussung der Wähler ist laut der britischen Medienaufsichtsbehörde nicht gestattet.

«We all know politicians like telling lies / Big ones, little ones, porky pies / Saying they're strong, and stable / Won't disguise / We're still being taken for a ride. »

Der Song kritisiert nicht nur die Premierministerin, sondern auch ihre besondere Beziehung zu den USA und zum US-Präsidenten Donald Trump. Das Video zeigt May und Trump, wie sie einen Säulengang im Weissen Haus in Washington entlaggehen – Hand in Hand. Dazu erklingen die Zeilen: «Ich will eine Regierung, die nicht glaubt, dass Faschismus der neue Trend ist, während sie die ‹Mutter aller Bomben› in kleine Hände gibt – das wird schiefgehen.». Captain Ska spielt damit auf gleich zwei Dinge an: Den Abwurf der Superbombe GBU-43/B über Afghanistan durch die USA und die Beobachtung, dass Trump ungewöhnlich kleine Hände zu haben scheint. (ohe)

Und hier das Video zum Song: Video: YouTube/Captain SKA

Theresa Mays Schuhe

Das könnte dich auch interessieren: Schummeln beim Self-Scanning: Coop teilt Kunden in Vertrauens-Klassen ein Kerstin Cook im Interview: «Ja, ich gelte jetzt als ‹Curvy-Model›» «Unbelievable»: Merkel wettert gegen die USA – das ist die bizarre Antwort von Trumps Team Was du in einer Beziehung sagst, und was du wirklich damit meinst – in 10 Beispielen Macron hat Putin gerade so richtig die Stirn geboten – in 3 Punkten Essential hat das sagenumwobene Smartphone enthüllt, das Apple und Google gerne hätten «Slap her pussy» – dieser Trend unter Mädchen hat es in sich 53 Bilder, die zeigen, warum Frauen länger leben als Männer Vergiss Schul- und Uni-Prüfungen! Dieser Test bereitet dich WIRKLICH auf das Leben vor Wenn du diese 25 Situationen kennst, warst du ein echtes Schweizer Badi-Kind Multimillionär mit «B-Lizenz»: Mark Streits Beispiel zeigt, wie die NHL funktioniert «Wäre wohl nicht aufgetreten»: Das sagt Helene Fischer zum 8-Minuten-Pfeifkonzert Trump ist back home – diese 3 Probleme machen ihm die nächsten Tage zur Hölle Das bittere Ende der Frau, die den «Vater des Gaskriegs» nicht stoppen konnte Ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst: Die besten Mafia-Filmzitate aller Zeiten Die 9 Phasen des Uni-Semesters, die alle Studenten kennen «Terroranschläge stellen die Medien vor einen Balanceakt» Mehr White Chick geht nimmer: Avolatte, Leute! Avo. F***ing. Latte. 😒 Manchester-Leaks: Trump ordnet Untersuchung an 14 Gründe, warum sogar FCB-Fans heute im Cupfinal für Sion sein müssen Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Micha-CH, 16.12.2016

Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs. Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo