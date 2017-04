Bild: Wong Maye-E/AP/KEYSTONE

Das traurige Schicksal dieses nordkoreanischen Bankautomaten

Am Flughafen von Pjöngjang stehen zwei Bankautomaten. Ob sie jemals einen Kunden glücklich machen werden, ist jedoch ungewiss.

Sie gehören zu jedem modernen Flughafen: Die Bankautomaten. Da macht auch der frisch eröffnete «Sunan International Airport» im isolierten Nordkorea keine Ausnahme. Gleich zwei Maschinen wurden installiert. Doch das Problem ist: Sie funktionieren nicht.

Auf dem Bildschirm des Automaten könne man sich zwar ein Erklär-Video auf Koreanisch anschauen, schreibt die Nachrichtenagentur «AP», Geld komme jedoch keines heraus. Gedacht waren sie hauptsächlich für Touristen aus China.

So sieht Kim Jong Uns neuer Flughafenterminal aus

Geldautomaten sind für Nordkorea völlig neu. Eine Maschine wurde in einem Touristen-Hotel in Pjöngjang aufgestellt, zwei weitere sollen sich in einem Luxus-Supermarkt befinden, in dem sich reiche Nordkoreaner mit Import-Güter eindecken können. Zusammen mit den beiden Automaten am Flughafen gibt es also deren fünf im ganzen Land.

Chinesische Sanktionen?

Mitarbeiter des Flughafens erklärten «AP», dass sich die Maschinen noch in einer Testphase befänden. Angestellte der Bank, welche die Maschinen betreibt, erzählten hingegen chinesische Sanktionen seien der Grund dafür, weshalb momentan kein Geld bezogen werden könne. Chinas Banken-Regulator nahm dazu noch keine Stellung.

Sollten die Behauptungen der Bank-Mitarbeiter jedoch stimmen, könnte dies ein Zeichen sein, dass es Chinas Präsident Xi Jinping ernst meint mit der zugesicherten Unterstützung für Donald Trump. Der US-Präsident beteuert immer wieder, dass sein chinesischer Amtskollege alles in seiner Macht stehende unternehme, um Nordkorea von seinem Nuklear-Programm abzubringen.

Trump sucht Schulterschluss mit Ländern Asiens gegen Nordkorea US-Präsident Donald Trump sucht im Konflikt um das Raketen- und Atomprogramm Nordkoreas Verbündete in Asien. Trump habe dazu am Sonntag mit den Regierungschefs von Thailand und Singapur telefoniert, sagten US-Regierungsvertreter.



Dabei sei es um Möglichkeiten zum wirtschaftlichen und diplomatischen Druck auf Nordkorea gegangen. Trump hatte zuvor schon mit dem philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte über das Thema gesprochen.



Es müsse mit so vielen Ländern wie möglich in der Region zusammengearbeitet werden, sagte der Stabschef im US-Präsidialamt, Reince Priebus, dem Sender ABC. Ziel sei es, «jeden zur Unterstützung eines Aktionsplans in die Reihe zu bekommen», falls sich die Lage um Nordkorea verschlechtere. Trump habe zudem regelmässig Kontakt zu Japans Regierungschef Shinzo Abe und auch enge Beziehungen zum chinesischen Präsidenten Xi Jinping. (sda/reu)

Kürzlich wurden nordkoreanische Schiffe mit Kohle-Ladungen von Peking zurückgesandt. Dennoch hat das Handelsvolumen zwischen China und Nordkorea im ersten Quartal dieses Jahres um satte 37 Prozent zugenommen.

Um die Zukunft der Bankautomaten am Flughafen in Pjöngjang ist es jedenfalls nicht gut bestellt. Diverse Tourismus-Unternehmen haben ihre Reisen nach Nordkorea aufgrund der ungewissen Sicherheitslage aus dem Programm genommen.

Air China hat vor kurzem die Linie zwischen Peking und Pjöngjang eingestellt, weil sie nicht rentiert hat. Am 5. Mai soll der Flugbetrieb jedoch wieder aufgenommen werden.

In der Zwischenzeit fliegt nur noch die nordkoreanische Fluggesellschaft «Air Koryo» den Flughafen in Pjöngjang an. Doch die USA drängen darauf, die nordkoreanische Airline aus dem internationalen Flugverkehr zu verbannen. (cma)

Wenn der Flughafen das Reise-Highlight ist – die schönsten Airports der Welt

Das könnte dich auch interessieren: Wer in der EU Filme und Serien streamt, hat nun ein Problem. Schweizer haben vorerst Glück Info-Panne im Pentagon: US-Flugzeugträger fährt los, aber nicht nach Nordkorea Wie Trumps EU-Kehrtwende der Schweizer Wirtschaft schaden könnte Die Bachelorette und ihr muskelbepacktes Egomanen-Rudel ETH-Professor: «Man müsste halt ein Tal mit Solaranlagen zupflastern» Ein Schweizer Professor erklärt, wieso es mit deinem Leben ab 23 bergab geht Lieber Sport als Beten: Warum Frommen das Geld für Sportlager nicht gestrichen werden darf Erneuter nordkoreanischer Raketentest – allerdings ein Blindgänger «Wenn 10'000 Schweizer ihr Gast-WLAN öffnen, wird die staatliche Netz-Überwachung nutzlos» Pisa-Studie: Schüler in der Schweiz ticken ein bisschen anders als in den übrigen Ländern Kalte Duschen und Fake News – das war die Energiestrategie-«Arena» «Biete Wohnung gegen Sex» – in England nehmen dubiose Wohnungsanzeigen zu Facebook Live muss weg! 😡 Im Cockpit-Clinch: Die Swiss wird von deutschen Piloten überrannt WTF? UNO wählt ausgerechnet Saudi-Arabien in die Kommission für Frauenrechte Genau so ein schönes Gefühl ist es, den Picdump zu schauen Ausverkauf des Feminismus – die 3 dümmsten Gründe, Feministin zu sein «Alti, heb de Schlitte!» – Was, wenn du ehrlich zu deinem Chef wärst? Wie würde die Welt ohne Internet aussehen? Eine Horrorvision in 10 Teilen «Schlimmstes Datenleck seit Snowden»? Das sollten Windows-User wissen Die fiesen Tricks der Wahlbetrüger: Ein Oppositioneller erzählt Die besten Reaktionen auf den denkwürdigen Clásico (inkl. wütendem Ronaldo) Frankreich wagt den revolutionären Bruch – und hat nun eine echte Wahl Du willst es doch auch: 22 Fail-Gifs, die deinen Tag besser machen Patriotismus, Macron-Hate und alte Chansons – so erlebte ich die Party von Marine Le Pen 19 Memes, die das Single-Dasein perfekt beschreiben «Scheiss-Jugo» und «Nazi-Schweine» – diese Beschimpfungen wurden richtig teuer Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Micha-CH, 16.12.2016

Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs. Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo