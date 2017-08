Bild: AP/AP

«Grösste Tomatenschlacht der Welt» – diese 13 Bilder aus Buñol musst du gesehen haben

Die «grösste Tomatenschlacht der Welt» hat den spanischen Ort Buñol am Mittwoch metertief in eine matschig-rote Brühe getaucht.

Bild: EPA/EFE

Mehr als 20'000 «Krieger» bewarfen sich in der Ortschaft in der Provinz Valencia am Vormittag gemäss der Tradition eine Stunde lang mit überreifen Tomaten.

Bild: EPA/EFE

Als Munition diente ihnen dabei in diesem Jahr eine Rekordmenge von 165 Tonnen der Früchte.

Bild: EPA/EFE

Das Resultat der «Tomatina»: ein See aus knallroter Brühe, der den Teilnehmern teilweise bis zu den Knien reichte.

Bild: AP/AP

Die Tomaten werden traditionell von der Stadtverwaltung zur Verfügung gestellt und wurden von sieben Lastwagen abgeworfen.

Bild: AP/AP

Das Volksfest findet seit mehr als 70 Jahren immer am letzten Mittwoch im August statt.

Bild: AP/AP

Das Spektakel erfreute sich jahrelang so grosser Beliebtheit, dass teilweise bis zu 50'000 Menschen anreisten und die Gemeinde mit ihren 9000 Einwohnern völlig überfordert war.

Bild: AP/AP

Laut dem Guinness-Buch der Rekorde handelt es sich um die weltweit grösste Lebensmittelschlacht. Jedoch ist das Festival nicht ganz ungefährlich.

Bild: AP/AP

Die Veranstalter riefen deshalb dazu auf, die Tomaten vor dem Werfen in der Hand zu zerdrücken, um die Wucht des Geschosses abzumildern.

Bild: AP/AP

Viele trugen zum Schutz der Augen Taucherbrillen.

Bild: AP/AP

Die Zahl der Sicherheitskräfte war nach den Terrorattacken von Katalonien auf 740 aufgestockt worden.

Bild: AP/AP

Auch ein Helikopter war Medienberichten zufolge im Einsatz.

Bild: AP/AP

(sda/dpa/cma)

Video der Woche: Rash, der sympathische Berner «Influencer», im Kreuzverhör. Video: watson/Nico Franzoni, Lya Saxer

Das könnte dich auch interessieren: Die abenteuerliche Flucht eines Baselbieter Kurden aus der Türkei 21'000 Schweizer Passwörter gestohlen: So prüfst du, ob du gehackt wurdest Ein Safthersteller entsorgte Orangenschalen im Nationalpark – jetzt blüht's im Dschungel «Prokrastination kann zu ernsthaften Problemen führen» «Wenn ich jetzt erschossen werde, dann in Berlin» – Bülent Ceylan kritisiert Erdogan Ältestes Rassisten- und Neonazi-Forum abgeschaltet Neue Foodwaste-Idee verdirbt Migros und Coop den Appetit 13 «andere» Bilder und ihre Geschichte dahinter «Man sieht den Bildern den ‹guten Zweck› nicht an» – Kritik an Bikini-Bildern von Lehrerin Was du am Montag brauchst: 19 Bilder und Gifs, die dir ein Gefühl von Vollkommenheit geben Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo