Bundesrat: «Julian Assange ist kein Verteidiger der Menschenrechte»

Straftäter auf Flucht sollen keine IV-Rente bekommen

Der Bundesrat will mit Gesetzesanpassungen den Missbrauch von Sozialversicherungen bekämpfen. Dabei will er unter anderem sicherstellen, dass verurteilte Personen, die sich dem Straf- oder Massnahmenvollzug entziehen, keine Leistungen erhalten. Künftig sollen Geldleistungen in solchen Fällen sistiert werden können.

Heute dürfen Zahlungen erst eingestellt werden, wenn sich die Person im Vollzug befindet. Das Bundesgericht gab einem IV-Rentner recht, der ins Ausland geflohen war, um sich dem …