Ein Tor, zwei Assists: Josi fegt Pittsburgh vom Eis

What a goal! Der Berner Roman Josi sorgte in der dritten Partie des NHL-Finals für die Wende. Im Power-Play erzielte Josi mit einem satten Schuss den Ausgleichstreffer für die Nashville Predators. Danach spielten sich Josi und sein Team in einen regelrechten Rausch:

Nashville kommt damit im dritten Spiel der NHL-Finalserie zum ersten Sieg und verkürzt gegen die Pittsburgh Penguins auf 1:2. Beim 5:1-Heimerfolg brilliert Roman Josi mit drei Skorerpunkten. Nashville gerieten nach zwei Auswärtsniederlagen zum Auftakt der Finalserie daheim früh in Rückstand, sorgten aber im zweiten Drittel für den Umschwung.

Hier hämmert Josi den Puck ins Tor

An diesem war Josi entscheidend beteiligt. Der Berner Verteidiger glich mit einem Schuss im Powerplay in der 26. Minute aus. 42 Sekunden später hatte er auch seinen Stock im Spiel, als Nashville durch Frederick Gaudreau in Führung ging und liess sich kurz vor Ende des Mittelabschnitts einen dritten Skorerpunkt zuschreiben.

James Neal traf zum 3:1. Alles klar machten die Predators im Schlussdrittel durch die Treffer von Craig Smith und Mattias Ekholm. Neben Josi kam auch Yannick Weber für die Gastgeber zum Einsatz. Mark Streit hingegen wartet bei den Pittsburgh Penguins weiterhin auf seinen ersten Finalauftritt. Sein Teamkollege Jake Guentzel, der überragende Rookie in den Playoffs, hatte in der 3. Minute das 1:0 erzielt. Das nächste Spiel zwischen den besten zwei Teams dieser NHL-Saison findet in der Nacht auf Dienstag in Nashville statt.

Bei den Penguins sass Mark Streit erneut nur auf der Tribüne. (amü)

Josi with the rip and this place is lit. #StanleyCup pic.twitter.com/FjPa0GqUfG — NHL (@NHL) June 4, 2017

