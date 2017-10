Sport

Eismeister Zaugg

Bringt Felix Hollenstein in Kloten Reto von Arx in die Trainerfrage ein?



Bild: KEYSTONE

Freundschaft wichtiger als Kompetenz – steht Reto von Arx bald in Kloten an der Bande?

Grosses Hockey-Kino in Kloten? Warum nicht? Es wäre wunderbar, wenn es Felix Hollenstein gelingen würde, seinen Freund und «Hockey-Blutsbruder» Reto von Arx als Trainer zu installieren.

Felix Hollenstein? Ja, Klotens Kultspieler, Leitwolf von vier Meisterteams (1993, 1994, 1995, 1996), spielt in Kloten immer noch eine zentrale Rolle. Er ist der Einflüsterer von Klotens Präsident Hans-Ulrich Lehmann. Sozusagen der «Rasputin der Klotener Hockeykultur».

Felix Hollenstein war nicht nur ein grandioser Spieler. Er ist auch ein kluger Mann der Ehre. Er hütet sich, in diesen Zeiten der Krise nach vorne zu treten und Verantwortung zu übernehmen. Aber im Hintergrund hilft er gerne mit und zieht die Fäden.

Bild: KEYSTONE

Zu seinen «Hockey-Blutsbrüdern» gehört HCD-Ikone Reto von Arx. Wir erinnern uns: bei der missglückten WM 2016 in Moskau waren Felix Hollenstein und Reto von Arx die Assistenten von Nationaltrainer Patrick Fischer.

Felix Hollenstein ist nach dieser WM zum Sündenbock für die verpassten Viertelfinals erkoren und des Amtes enthoben worden. Reto von Arx hätte bleiben können. Aber aus Loyalität zu seinem Freund reichte er den Rücktritt ein. Wahre Freundschaft. Männer der Ehre.

Und nun bekommt Felix Hollenstein die Möglichkeit, Reto von Arx diesen wunderschönen Akt der Loyalität zu danken. Freundschaften in Zeiten der Krise. Klotens Präsident kann Hans-Ulrich Lehmann einreden, Reto von Arx sei der ideale neue Trainer. Neben der Freundschaft zu Felix Hollenstein gibt es noch ein ganz wichtiges Argument für diese Lösung: Reto von Arx ist billig. Nicht im Sinne des Charakters, sondern im Sinne der Lohnkosten. Erfahrung als Cheftrainer auf NLA-Niveau hat er allerdings keine. Ganz nüchtern betrachtet: für das hohe Amt fehlt ihm die fachliche Kompetenz.

Aber was ist schon Kompetenz im Vergleich zu wahrer Männerfreundschaft. Nichts. Freundschaft zählt im Leben mehr als Kompetenz.

Ach, wäre das eine wunderbare Geschichte. Reto von Arx als Cheftrainer im Krisen-Kloten. Der grosse, charismatische «Tröchni» mit tiefen Wurzeln im Emmental und in den Bündner Bergen, ein Leitwolf der Tat, nicht der Worte, in der Zürcher Provinz wie sie uns Gottfried Keller in Klassikern der Weltliteratur nahegebracht hat.

Könnte Reto von Arx Kloten sportlich weiterbringen? Ja, statistisch schon. Der gefeuerte Pekka Tirkkonen hat 11 der letzten 13 Spiele verloren – und nur noch 13 der letzten 51 Partien gewonnen. Alleine der Trainer-Wechsel-Effekt wird zu einer besseren Bilanz führen, ganz unabhängig davon, wer an der Bande stehen wird.

Aber langfristig hilft auch Reto von Arx nicht. Weil kein Trainer unter den aktuellen Voraussetzungen in Kloten stabil erfolgreich sein kann. Aber der Unterhaltungswert! Am 20. Oktober tritt Kloten in Davos an. Ach, wäre das ein Spektakel: Reto von Arx vs. Arno Del Curto. Auch da geht es um Männerfreundschaft. Um die wohl grösste im Schweizer Hockey. Zwischen Arno Del Curto und Reto von Arx. Sie ist zerbrochen. Es wäre die Gelegenheit zur Revanche. Auf höchster Ebene. Im Schwenkbereich der TV-Kameras. Der «Showdown» der Hockey-Alphatiere.

Bild: KEYSTONE

Wenn schon Krise, dann bitte Krise mit Spektakel. Reto von Arx als Kloten Trainer wäre eine so schöne Geschichte, dass wir darauf verzichten, noch weitere, langweilige Varianten (wie Kevin Schläpfer oder Michel Zeiter) zu thematisieren.

Wir wollen aber fair sein und noch sagen, was es im richtigen Leben mit Grigori Rasputin auf sich hat. Er war der mächtige, charismatische Einflüsterer des letzten russischen Zaren. Er war damals am Zarenhof sozusagen das, was Felix Hollenstein in Kloten heute ist.

Aber er war der letzte Einflüsterer. Seine Ratschläge halfen nichts mehr. Die jahrhundertealte Zaren-Dynastie der Romanows ging unter.

So toll wurden Reto und Jan von Arx in Davos verabschiedet

So sieht es aus, wenn NLA-Teams Frauen anflirten 2m 34s So sieht es aus, wenn NLA-Teams Frauen anflirten Video: watson

Eishockey-Quiz Kopf oder Zahl? Das 50:50-Quiz zum Schweizer Eishockey Cup Erkennst du diese Hockeyaner nur anhand ihres Karriereverlaufs? – Teil 2 Wenn du diese Hockey-Slang-Begriffe nicht kennst, musst du heute für Schweden sein Erkennst du diese NHL-Stars anhand ihrer Kinderfotos? Kennst du die kuriosen Namen der AHL-Teams? Wenn nicht, musst du ab ins Farmteam! Kennst du dich aus in Hockey-Nordamerika oder suchst du Roman Josi in Näschwil? Wenn du von einem Hockeyaner nur den Karriereverlauf siehst: Weisst du, wen wir suchen? Du darfst auch so jubeln – wenn du das Topskorer-Quiz bestehst Wir haben Schweizer Eishockey-Grössen etwas umgestylt – erkennst du sie trotzdem? Zum Saisonstart: Wie viel Prozent Eishockey steckt wirklich in dir? Stelle dich unserem knallharten Psychotest Erkennst du die NLA-Spieler auch ohne Helm? Hockey-Stars ohne Helm: Kennst du die Schweizer NHL-Spieler auch abseits des Eisfelds? Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo