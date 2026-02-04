bedeckt
Sport
Olympia 2026

Olympische Winterspiele 2026: Disziplinen, Teilnehmer und Wissenswertes

KEYPIX - People walk under Olympic illuminations representing winter sports along the Corso Vittorio Emanuele II, near Piazza Duomo ahead of the Milano Cortina 2026 Olympic Winter Games, in Milan, Ita ...
Am Freitag findet die grosse Eröffnungsfeier für die Olympischen Winterspiele 2026 statt.Bild: keystone

Schweizer Teilnehmende, Austragungsorte und Medaillen: Alles zu Olympia 2026

04.02.2026, 13:1704.02.2026, 13:17

Am Mittwoch wurde im Zuge der Olympischen Winterspiele 2026 bereits ein erstes Mal Ski gefahren. Die grosse Eröffnung findet aber erst am Freitag statt. Damit du dich so richtig auf den ersten grossen Sportevent des Jahres einstimmen kannst, bekommst du hier nochmals Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um Olympia 2026:

Inhaltsverzeichnis
Wann beginnen die Olympischen Winterspiele 2026?Wie viele Medaillen werden vergeben?Gibt es neue Sportarten?Wie ist die Schweiz vertreten?Wo werden die Olympischen Winterspiele ausgetragen?Wann wird Ski gefahren?Und was ist mit Eishockey?Gab es nicht schon einmal Olympische Winterspiele in Cortina?Wie sieht es vor Ort in Milano–Cortina aus?Was ist mit Russland?

Wann beginnen die Olympischen Winterspiele 2026?

Wie oben bereits erwähnt, beginnen die Olympischen Winterspiele 2026 eigentlich zweimal. Am Mittwoch, dem 4. Februar, findet mit dem 1. offiziellen Training der Männer-Abfahrt der erste sportliche Event statt. Das Schweizer Mixed-Curling-Team kommt dann um 19.05 Uhr gegen Estland zum Einsatz.

Die offizielle Eröffnungsfeier findet allerdings erst am Freitag um 20 Uhr statt. Die Olympischen Spiele enden am Sonntag, 22. Februar um 20 Uhr mit der Abschlussfeier. Die letzte Entscheidung fällt am Sonntagnachmittag mit dem Final des Eishockey-Turniers der Männer.

Wie viele Medaillen werden vergeben?

Acht Sportarten, 16 Disziplinen und 116 Wettkämpfe stehen auf dem Programm. Es werden also 116 Medaillensätze vergeben. Das sind die Disziplinen:

  • Biathlon
  • Bob
  • Curling
  • Eishockey
  • Eiskunstlauf
  • Eisschnellauf
  • Nordische Kombination
  • Rennrodeln
  • Shorttrack
  • Skeleton
  • Ski Alpin
  • Ski Freestyle
  • Skibergsteigen
  • Skilanglauf
  • Skispringen
  • Snowboard
Diese Medaillen wollen wir so oft es geht an Schweizer Hälsen sehen!

Gibt es neue Sportarten?

Manche gehen auf Skitouren, um sich zu entspannen, andere betreiben den Freizeitspass als Hochleistungssport: Tatsächlich werden dieses Jahr erstmals Olympiamedaillen im Skibergsteigen vergeben. Alles, was du dazu wissen willst, findest du hier:

Skibergsteigen ist neu olympisch – so funktioniert diese Sportart

Wie ist die Schweiz vertreten?

Die Schweiz geht mit 175 Athletinnen und Athleten an den Start – das sind so viele wie noch nie. Fast die Hälfte davon sind zum ersten Mal an Olympischen Spielen dabei. Prominente Absenz: Simon Ammann. Eine komplette Auflistung aller Sportlerinnen und Sportler findest du hier:

Simon Ammann nicht dabei – 175 Schweizer SportlerInnen reisen für Olympia nach Italien

Wo werden die Olympischen Winterspiele ausgetragen?

Die Olympischen Spiele 2026 werden in sechs Wettkampfstätten ausgetragen, hier die Karte mit den Disziplinen:

Alles weitere erfährst du hier:

Hockey-Stadion rechtzeitig (fast) fertig – hier werden die Winterspiele ausgetragen

Wann wird Ski gefahren?

Wie eingangs erwähnt, beginnen die Olympischen Spiele eigentlich mit Skifahren. Der erste Ernstkampf findet am Samstag, dem 7. Februar, statt. Dann treten die Männer zur Abfahrt an. Hier findest du alle Startdaten und -zeiten der Männer und Frauen:

Das ist das komplette Ski-Rennprogramm der Olympischen Winterspiele

Und was ist mit Eishockey?

An den Olympischen Winterspielen 2026 in Milano-Cortina wird auch Eishockey gespielt. Wie die Chancen der Schweizer Nati auf eine Medaille stehen, erfährst du hier. Was Nati-Captain Josi dazu sagt, kannst du hier nachlesen:

Nati-Captain Josi: «Bei Olympia sind andere Teams in der Favoritenrolle»

Los geht es bereits am Donnerstag, dann treten die Frauenmannschaften von Schweden und Deutschland in der Vorrunde gegeneinander an. Die Schweizerinnen kommen am Freitag ab 14.40 Uhr zu ihrem ersten Einsatz, die Männer dann am Donnerstag, 12. Februar.

Gab es nicht schon einmal Olympische Winterspiele in Cortina?

Gutes Gedächtnis! Vor 70 Jahren wurde in Cortina d'Ampezzo bereits einmal Olympische Winterspiele ausgetragen. Wie das damals aussah, siehst du hier:

History Porn
23 wunderbare Bilder und Anekdoten von Olympia 1956

Wie sieht es vor Ort in Milano–Cortina aus?

Wie sich das Leben für die Athletinnen und Athleten vor Ort abspielt, erfährst du hier im Video:

Video: watson

Was ist mit Russland?

Tatsächlich werden in Milano-Cortina auch russische sowie belarussische Athletinnen und Athleten mit dabei sein. Sie dürfen unter neutraler Flagge mittun. Wie umstritten diese Entscheidung weiterhin ist, erfährst du hier:

«Ein bisschen Bauchweh» – auch Russen und Belarussen sind bei Olympia dabei

Mehr zu Olympia 2026:

User Unser
Das sind unsere Schweizer Lieblings-Momente bei Olympia – und deiner?
