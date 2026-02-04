Am Freitag findet die grosse Eröffnungsfeier für die Olympischen Winterspiele 2026 statt. Bild: keystone

Schweizer Teilnehmende, Austragungsorte und Medaillen: Alles zu Olympia 2026

Am Mittwoch wurde im Zuge der Olympischen Winterspiele 2026 bereits ein erstes Mal Ski gefahren. Die grosse Eröffnung findet aber erst am Freitag statt. Damit du dich so richtig auf den ersten grossen Sportevent des Jahres einstimmen kannst, bekommst du hier nochmals Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um Olympia 2026:

Wann beginnen die Olympischen Winterspiele 2026?

Wie oben bereits erwähnt, beginnen die Olympischen Winterspiele 2026 eigentlich zweimal. Am Mittwoch, dem 4. Februar, findet mit dem 1. offiziellen Training der Männer-Abfahrt der erste sportliche Event statt. Das Schweizer Mixed-Curling-Team kommt dann um 19.05 Uhr gegen Estland zum Einsatz.

Die offizielle Eröffnungsfeier findet allerdings erst am Freitag um 20 Uhr statt. Die Olympischen Spiele enden am Sonntag, 22. Februar um 20 Uhr mit der Abschlussfeier. Die letzte Entscheidung fällt am Sonntagnachmittag mit dem Final des Eishockey-Turniers der Männer.

Wie viele Medaillen werden vergeben?

Acht Sportarten, 16 Disziplinen und 116 Wettkämpfe stehen auf dem Programm. Es werden also 116 Medaillensätze vergeben. Das sind die Disziplinen:

Biathlon

Bob

Curling

Eishockey

Eiskunstlauf

Eisschnellauf

Nordische Kombination

Rennrodeln

Shorttrack

Skeleton

Ski Alpin

Ski Freestyle

Skibergsteigen

Skilanglauf

Skispringen

Snowboard



Gibt es neue Sportarten?

Manche gehen auf Skitouren, um sich zu entspannen, andere betreiben den Freizeitspass als Hochleistungssport: Tatsächlich werden dieses Jahr erstmals Olympiamedaillen im Skibergsteigen vergeben. Alles, was du dazu wissen willst, findest du hier:

Wie ist die Schweiz vertreten?

Die Schweiz geht mit 175 Athletinnen und Athleten an den Start – das sind so viele wie noch nie. Fast die Hälfte davon sind zum ersten Mal an Olympischen Spielen dabei. Prominente Absenz: Simon Ammann. Eine komplette Auflistung aller Sportlerinnen und Sportler findest du hier:

Wo werden die Olympischen Winterspiele ausgetragen?

Die Olympischen Spiele 2026 werden in sechs Wettkampfstätten ausgetragen, hier die Karte mit den Disziplinen:

Alles weitere erfährst du hier:

Wann wird Ski gefahren?

Wie eingangs erwähnt, beginnen die Olympischen Spiele eigentlich mit Skifahren. Der erste Ernstkampf findet am Samstag, dem 7. Februar, statt. Dann treten die Männer zur Abfahrt an. Hier findest du alle Startdaten und -zeiten der Männer und Frauen:

Und was ist mit Eishockey?

An den Olympischen Winterspielen 2026 in Milano-Cortina wird auch Eishockey gespielt. Wie die Chancen der Schweizer Nati auf eine Medaille stehen, erfährst du hier. Was Nati-Captain Josi dazu sagt, kannst du hier nachlesen:

Los geht es bereits am Donnerstag, dann treten die Frauenmannschaften von Schweden und Deutschland in der Vorrunde gegeneinander an. Die Schweizerinnen kommen am Freitag ab 14.40 Uhr zu ihrem ersten Einsatz, die Männer dann am Donnerstag, 12. Februar.

Gab es nicht schon einmal Olympische Winterspiele in Cortina?

Gutes Gedächtnis! Vor 70 Jahren wurde in Cortina d'Ampezzo bereits einmal Olympische Winterspiele ausgetragen. Wie das damals aussah, siehst du hier:

Wie sieht es vor Ort in Milano–Cortina aus?

Wie sich das Leben für die Athletinnen und Athleten vor Ort abspielt, erfährst du hier im Video:

Video: watson

Was ist mit Russland?

Tatsächlich werden in Milano-Cortina auch russische sowie belarussische Athletinnen und Athleten mit dabei sein. Sie dürfen unter neutraler Flagge mittun. Wie umstritten diese Entscheidung weiterhin ist, erfährst du hier: