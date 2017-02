Bild: KEYSTONE

Rekordmeister im freien Fall: Mit Durchhalteparolen Richtung Challenge League

GC gerät immer tiefer in den Abstiegssumpf. Nach null Punkten und null Treffern in der Rückrunde droht den Hoppers der freie Fall in den Tabellenkeller. Auch Munas Dabbur kann den Källström-Effekt nicht kaschieren.

Janick Wetterwald Janick Wetterwald Folge mirEntfolgen

Drei Spieltage sind in der Rückrunde der Super League absolviert und die Grasshoppers machen immer noch Winterschlaf. Keine Punkte, keine Tore – noch vier Punkte beträgt der Vorsprung auf den Abstiegsplatz.

Bild: KEYSTONE

GC zeigt beim 0:1 gegen Sion zwar eine leichte Aufwärtstendenz, die Worte von GC-Trainer Pierluigi Tami nach der gestrigen Niederlage tönen aber schon sehr zweckoptimistisch:

«Ich bin nicht enttäuscht. Ich habe gesagt, ich suche eine Mannschaft und ich habe eine Mannschaft gefunden.» srf

Bild: KEYSTONE

«Die Mentalität, die Agressivität und die Qualität meiner Spieler hat mir gefallen.» srf

Tami weiss um die Probleme seiner Mannschaft und nimmt sie deshalb in Schutz. «Wenn wir so auftreten wie gegen Sion, werden wir sehr bald Spiele gewinnen», so seine Hoffnung.

Bild: KEYSTONE

Er sagt es, als wäre es das Einfachste der Welt. Mit YB und Luzern warten in den nächsten beiden Spielen zwei harte Brocken. Da braucht es mehr als die gegen ein geschwächtes Sion nur phasenweise aufflackernde Offensivpower.

Ein Kommen und Gehen

Stichwort geschwächt: Das ist auch GC, und das nicht erst seit der Winterpause. Um das strukturelle Defizit zu decken, müssen stets die besten Spieler verkauft werden. Mit Michael Lang oder Yoric Ravet haben im Sommer 2015 wichtige Teamstützen die Zürcher zu direkten Konkurrenten in der Super League verlassen (Basel/YB). Insgesamt wurden Spieler für über sieben Millionen wegtransferiert, auf der Gegenseite aber nur Spieler für knapp zwei Millionen verpflichtet.

Das war noch zu verkraften, denn mit Kim Källström und Marko Basic wurden zwei starke Spieler für das GC-Mittelfeld geholt. Die Maschinerie zusammen mit den Stürmern Caio und Munas Dabbur lief gut, die Saison 2015/16 beendete man auf dem 4. Platz.

transfermarkt

Doch dann ging der Ausverkauf weiter. Dabbur, die Lebensversicherung im Sturm, folgte nach der letzten Saison dem Ruf des Geldes von Red Bull Salzburg, Moritz Bauer zog es nach Russland und Talente wie Harun Alpsoy (19), Florian Kamberi (21) oder Levent Gülen (22) verliessen den Klub ebenfalls. Auf der Habenseite standen über 10 Millionen, ausgegeben wurden 3.5 Millionen.

transfermarkt

In der Vorrunde der aktuellen Saison lief es nach den vielen Abgängen plötzlich nicht mehr so rund, vor allem auf fremdem Terrain: Gerademal vier mickrige Punkte erspielte man sich in zehn Auswärtspartien.

Bild: KEYSTONE

Der Källström-Effekt

Man hatte aber stets das Gefühl, dass der erfahrene Källström zusammen mit dem genialen Arbeiter Basic das etwas lottrige GC-Konstrukt zusammen halten kann. Es folgte die Verletzung und das Saisonaus für Basic und kurz vor Rückrunden-Start der Abgang des nicht mehr motivierten Källström.

Bild: KEYSTONE

Nach drei Spielen macht es nun den Anschein, als hätte der plötzliche Weggang des Schweden in Niederhasli mehr als nur eine grosse sportliche Lücke hinterlassen. Ein Zeichen dafür war, dass zum Rückrundenstart gegen Thun Rechtsverteidiger Numa Lavanchy die Captain-Binde übernahm. Ein Spieler, der nach bescheidenem Werdegang erst im Sommer 2016 von Lausanne zu GC gestossen ist.

Dass Lavanchy die Binde trug, zeigt das Problem bei den Hoppers klar auf. Es fehlt eine Führungsperson, ein Spieler der Verantwortung übernimmt oder einer, der GC tief im Herzen hat.

Ein solcher Spieler ist zwar Munas Dabbur auch nicht, aber der Israeli könnte so etwas wie das rettende Fangnetz für GC werden. Mit seiner Rückkehr (Engagement bis im Sommer auf Leihbasis) hat man die Offensive gestärkt und einen Spieler geholt, der schon weiss, wie es in diesem Verein läuft. Für Lavanchy war das Grund genug, dem Rückkehrer auch gerade die Captain-Binde höflich zu übergeben. Getreu dem Motto: Möglichst wenig Verantwortung – endlich bin ich das Ding wieder los.

printscreen srf

FCZ rauf, GC runter?

Trotz der Rückkehr von Dabbur bleibt das GC-Konstrukt sehr instabil. Es fehlen wichtige Puzzleteile in einer schwierigen Zeit. Man sollte nun eigentlich nach vorne schauen, doch von hinten machen Lugano, Thun, Lausanne und Vaduz mächtig Druck.

srf

Droht am Ende gar ein nächster Abstieg in Zürich? So unwahrscheinlich ist dieser Szenario aktuell nicht. Verliert man die beiden nächsten Spiele gegen YB und Luzern kommt es zum wegweisenden Spiel gegen den FC Vaduz, zuhause im Letzigrund. Spätestens in solchen Duellen braucht es dann umso mehr Kampf, Ehrgeiz, Siegeswillen, Stolz und Emotionen.

Umfrage Wohin führt der Weg von GC? Dabbur ist wieder da, wir werden noch Meister – #REKORDMEISTER!

Das wird schon wieder, jetzt bleibt doch mal ruhig – #gopferTAMI.

GC schlängelt sich am Abstieg vorbei, aber die Saison ist zum vergessen – #tschauTAMI

Es wird ganz bitter – GC steigt ab. #NIEDERmitdemHASLi

Abstimmen 2 Votes zu: Wohin führt der Weg von GC? 0% Dabbur ist wieder da, wir werden noch Meister – #REKORDMEISTER!

0% Das wird schon wieder, jetzt bleibt doch mal ruhig – #gopferTAMI.

0% GC schlängelt sich am Abstieg vorbei, aber die Saison ist zum vergessen – #tschauTAMI

0% Es wird ganz bitter – GC steigt ab. #NIEDERmitdemHASLi

Sollten aber nach den ersten drei auch die kommenden drei Spiele der Rückrunde verloren gehen, dann müssen die GC-Fans langsam wirklich den Abstieg fürchten. Wer hätte das gedacht, nach einer soliden letzten Saison?

Beim FCZ hatte dies im letzten Jahr aber auch niemand kommen sehen, denn auch der Stadtrivale lag in der Vorsaison noch souverän auf dem 3. Schlussrang. Auch da hörte man nach der Winterpause eine Durchhalteparole nach der nächsten. Das Ende der Geschichte ist bekannt. Und wie endet diejenige von GC? Wohin führt der Weg des einstigen Zürcher Nobelklubs? Der Fall in die Challenge League wäre jedenfalls fatal. Anders als der FCZ hat GC keinen Mäzen, der den raschen Wiederaufstieg erzwingen könnte.

So lief der FCZ-Abstieg letzte Saison – die Chronologie

Sportler unterhalten uns ... auf allen Ebenen Ideal fürs Transferfenster: Shaqiri und Co. geben ultimative Bewertungen für Fussball-Klubs ab «Keiner schlägt seine Frau ausser Yassine, der denkt sich, das Chikhaoui» – wir haben mal wieder unseren Spass mit Fussballer-Namen Höhlenmensch, Schrei-Baby, Bikini-Beauty, lahmer Gaul: So sehen wir Federer, Djokovic und Co. Shaqiri als Käse, Drmic als Katzenfutter oder Magnin als Guetzli: 10 Fussballernamen, die sich als Marke eignen Und jetzt die besten User-Memes: «Ich habe noch keinen Spieler zu Hause besucht – ausser bei Daniel Davari» «Egal wie viele Medis er schon hat – Admir will Mehmedi» – die besten Egal-Memes mit Schweizer Sportlern «In allen Ehen weiss es der Mann besser, ausser bei Andrew hat das Weibrecht» – wir haben unseren Spass mit Skifahrer-Namen Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Micha-CH, 16.12.2016

Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs. Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo