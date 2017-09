«Es ist wie Verhandeln mit der Mafia» – das passiert bei einem Klub am Deadline-Day

Was läuft am Deadline-Day, am letzten Tag des Transferfensters, alles bei einem Fussballklub ab? «Bleacher Report» hat sich dieser Frage angenommen und am Ende des diesjährigen Sommer-Transferfensters den englischen Zweitligisten Sheffield United besucht.

Die Video-Reportage zeigt, wie frustrierend und stressig die Verhandlungen an diesem speziellen Tag sein können. Fünf Spieler versucht Trainer Chris Wilder an diesem Tag noch zu verpflichten. Am Ende landen nur deren zwei tatsächlich bei den «Blades». Dass die anderen Transfers nicht zustande kommen, hat unterschiedliche Gründe: Überzogenen Forderungen, blockende Agenten oder schlicht zu wenig Zeit.

«Es muss einen besseren Weg geben.»

Am Ende des Tages ist die Führung von Sheffield United glücklich über die beiden Neuzugänge und dennoch enttäuscht. «Es ist wie Verhandeln mit der Mafia», sagt Sportchef Carl Shieber. Coach Wilder ist sich sicher: «Alle fünf Spieler wollten zu uns kommen.» Natürlich würden Agenten und Klubs immer versuchen, den bestmöglichen Deal herauszuhandeln. Aber dennoch müsse es einen besseren Weg geben, um mit diesen Situationen umzugehen, sagt Wilder frustriert. (abu)

