Bild: KEYSTONE

Sion-Boss CC und der Cupfinal: Meine Liebesgeschichte in 13 Akten

13 Finals, 13 Titel – der FC Sion hat eine einzigartige Cup-Bilanz. Vor dem Final heute gegen den FC Basel (16 Uhr) erinnert sich Sion-Präsident Christian Constantin an die 13 Cupsiege. Und er erzählt, wie er seinen FC Sion einst fast selbst ausschaltete.

christian constantin

1965: Liebe auf den ersten Blick

Sion – Servette 2:1 (1:0) Video: YouTube/SuperGrenat

«Das ist das einzige Spiel, von dem ich keine Bilder im Kopf habe. Ich war damals zwar schon Sion-Fan, aber erst acht Jahre alt. Ich weiss noch, dass ich mit meiner Tante im Haus in Ayent oberhalb von Sion war. Das Spiel habe ich alleine am Radio gehört. Als dann die Trophäe im Einkaufszentrum Porte-Neuve in Sion ausgestellt wurde, bin ich wie fast jeder Walliser hingefahren. Das war der Beginn einer speziellen Beziehung zwischen dem Pokal und mir. Die Trophäe hat mich sofort in ihren Bann gezogen.»

1974: In der Sion-Fankurve

Sion – Xamax 3:2 (3:0) Video: YouTube/Xamax Story

«1974 war ich zum ersten Mal im Stadion dabei. Und ich weiss noch genau wo: direkt hinter dem Tor, inmitten der Sion-Fans. Meine Walliser Kumpel und ich sind mit dem Zug zum Spiel nach Bern gefahren und haben im Zug gegessen. Das haben wir sonst nie gemacht. Xamax-Ikone Gilbert Facchinetti liess alle seine Spieler im schwarzen Mercedes vorfahren. Die waren sich sicher, den Pokal zu gewinnen. Ich weiss, dass Facchinetti den Pokal unbedingt wollte und sich beim Stand von 3:0 für Sion von der Tribüne aus am liebsten selbst eingewechselt hätte. Doch auch ohne ihn wurde es noch knapp. Ich erinnere mich noch, wie ein Schuss von Guy Mathez, mit dem ich später bei Xamax zusammengespielt habe, kurz vor dem Ende die Latte touchierte. Es wäre das 3:3 gewesen.»

1980: Cupfinal im TV

Sion – Young Boys 2:1 (1:1) Video: YouTube/wankdorf1898

«Unseren dritten Streich habe ich am Fernseher verfolgt. Diesmal traf mein Freund Mathez für uns zum entscheidenden 2:1. Zu dieser Zeit spielte ich selber für Lugano. Im Jahr davor stand ich mit Xamax im Cup-Halbfinal gegen Servette zwischen den Pfosten. Als Aktiver bin ich leider nie über den Halbfinal herausgekommen.»

1982: CC die erste Sion-Hürde

Sion – Basel 1:0 (1:0) Bild: KEYSTONE

«Beim ersten Cupfinal-Sieg gegen Basel war ich wieder hinter demselben Tor wie 1974. Das brachte Glück, doch in Erinnerung bleibt mir vor allem die erste Runde. Als Torwart von Monthey spielte ich damals zum ersten Mal im Cup gegen meinen FC Sion. Ich erinnere mich noch gut an das entscheidende Gegentor kurz vor Schluss. Es war wie bei Jan Oblak im Champions-League-Rückspiel von Atlético gegen Real Madrid. Ich parierte beim Stand von 0:0 einen Schuss von Fernand Luisier mit einer Glanzparade, doch Marian Cernicky stand genau richtig und konnte abstauben. Trotzdem war es ein nettes Spiel. 6000 Zuschauer in Monthey waren eine Seltenheit.»

1986: Das letzte Mal im Fansektor

Sion – Servette 3:1 (1:1) Video: YouTube/SuperGrenat

«Gegen starke Genfer und meine Freunde Michel Decastel und Guy Mathez wollte ich auf jeden Fall gewinnen. Aber Sion war in Schwierigkeiten. Zum ersten Mal in einem Cupfinal gerieten wir in Rückstand. Persönlich habe ich das Spiel ein letztes Mal vom Fansektor aus hinter dem Tor verfolgt. Ein toller Platz. Ich bin immer hinter das Tor. Im Wankdorf ging es so steil hoch. Und von dort oben hatte man einfach den besten Überblick. Später durfte man da nicht mehr hin. Ich habe zu dieser Zeit auch drei, vier Cupfinals ohne Sion-Beteiligung besucht. Zum Beispiel Basel gegen Winterthur oder Lugano gegen Servette. Ich stand immer hinter dem Tor.»

1991: Fast hätte CC Sion rausgehext

Sion – Young Boys 3:2 (0:2) Video: YouTube/wankdorf1898

«In dieser Kampagne hätte ich meinen FC Sion beinahe selbst ausgeschaltet. Da fehlte nicht viel. Denn raten Sie mal, wer in der ersten Cup-Runde im Tor des 1.-Ligisten und Sion-Gegners Fully stand? Damals hatte ich eigentlich mit dem Fussballspielen abgeschlossen, doch Fullys Präsident überredete mich, in der 2. Liga für ein paar Spiele auszuhelfen. Erst stiegen wir auf und dann bekam Fully im Cup Sion zugelost. Der Underdog führte lange mit 1:0. Erst in der 85. Minute konnte mich Mirsad Baljic bezwingen und den Ausgleich erzielen. Fully stand kurz vor der Verlängerung, doch am Ende hat sich dann doch der Favorit durchgesetzt. Das Lustige an diesem für mich ganz speziellen Spiel war, dass ich zu diesem Zeitpunkt Torwart von Fully und gleichzeitig Finanzpräsident des FC Sion war. Deswegen war ich im Final auch als Sion-Verantwortlicher auf der Haupttribüne. Erstmals gleich neben dem Pokal. Das Spiel gegen YB war dann auch sehr emotional. Nicht nur, weil wir einen 0:2-Rückstand in ein 3:2 drehten, sondern auch, weil es der letzte Final vor 50'000 Zuschauern war. Später wurden die Stehplätze im alten Wankdorf verboten. Schade, wie ich finde. Denn mit weniger Fans ist logischerweise auch die Atmosphäre nicht mehr die alte.»

1995: Mit dem Matchwinner im Hotelzimmer

Sion – GC 4:2 (2:0) Bild: KEYSTONE

«Im Final gegen GC war Davide Orlando wegen eines Disputs mit dem Linienrichter vom Feld geflogen. Darüber habe ich mich so sehr aufgeregt, dass ich ihn sofort nach Basel abgeschoben habe. Eine solche Dummheit, in einem solch wichtigen Spiel, ist nicht zu tolerieren. Zum Glück hatte ich Ahmed Ouattara in meinen Reihen. Gegen ein gutes GC hat er in Unterzahl seinen zweiten Treffer und so die Entscheidung geschossen. Was viele nicht wissen: Ouattara hatte solche Angst vor dem wichtigen Spiel, dass er vor dem Final die Nacht in meinem Hotelzimmer verbrachte.»

1996: Rückstand wegen einer Kirchenglocke

Sion – Servette 3:2 (0:1) Video: YouTube/SuperGrenat

«Zum ersten Mal konnten wir unseren Titel im Cup verteidigen. Dabei sah es gegen Genf nach einer Stunde gar nicht gut aus. Wir lagen 0:2 zurück, doch dann haben wir dank Christophe Bonvin, Raphael Wicky und Aurelio Vidmar das Spiel innert zehn Minuten gedreht. Wicky war in der zweiten Hälfte richtig gut. Mittlerweile weiss ich, dass die stündlich läutende Kirchenglocke neben dem Hotel schuld an der schläfrigen Anfangsphase meiner Spieler war. Die Spieler haben sich über das ständige Gebimmel geärgert. Deswegen haben wir dann das Hotel im nächsten Jahr gewechselt.»

1997: Dank Deutschland zum Double

Sion – Luzern 5:4 n.P. Bild: KEYSTONE

«Gegen Luzern feierten wir nicht nur das Double, sondern auch den dritten Cupsieg in Serie. Ich habe die Mannschaft ins gleiche Hotel geschickt, in dem die Deutsche Nationalmannschaft vor dem WM-Final 1954 gegen Ungarn geschlafen hat. Den Spielern habe ich dann die Geschichte vom Wunder von Bern erzählt. Das hat geholfen, auch wenn dieser Cupsieg zu den glücklicheren zählt. Nachdem wir am Mittwoch Meister geworden waren, gingen wir mit etwas zu viel Selbstvertrauen ins Spiel. Erst ein Penalty von Vladan Lukic hat uns überhaupt in die Verlängerung gebracht. Im Penaltyschiessen hat mein Goalie Stephan Lehmann uns dann mit zwei tollen Paraden gerettet. Ich sage meinen Spielern vor einem Penaltyschiessen immer dasselbe: ‹Du gehst zum Punkt, suchst dir eine Ecke aus und schiesst den Elfer mit der grösstmöglichen Entschlossenheit.› Man muss konzentriert sein, nicht ängstlich. So einfach geht das.»

2006: Aus der Challenge League zum Triumph

Sion – Young Boys 5:3 n.P. Video: YouTube/berocca037

«Cupsieger als Challenge-Ligist! Aufgestiegen sind wir erst mehr als einen Monat später über die Barrage. Unser Final-Gegner YB war eine Liga weiter oben auf Rang drei klassiert. Trotzdem haben wir gewonnen. Auch weil YBs Steve Gouhouri wegen einer Tätlichkeit schon nach 31 Minuten vom Platz musste. Goran Obradovic hat in der zweiten Hälfte ein fantastisches Freistoss-Tor zum Ausgleich geschossen. Im Penaltyschiessen trafen dann alle meine Spieler. Ich muss zugeben, dass wir in diesem Jahr sehr viel Losglück hatten. YB im Final war der erste Super-Ligist. Unser Weg dahin führte über Giffers-Tentlingen (3.), Le Mont (2.), Bellinzona (ChL), Locarno (ChL) und Winterthur (ChL). Kurios: Ich hatte damals Marco Schneuwly von YB ausgeliehen, durfte ihn gegen seinen Stammverein laut Abmachung aber nicht spielen lassen. Das habe ich netterweise respektiert.»

2009: Aus 0:2 mach 3:2 zum Dritten

Sion – Young Boys 3:2 (0:2) Video: YouTube/jeannono77

«Zum dritten Mal kehren wir im Final einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg. Es war der erste Final der Cup-Geschichte an einem Abend. Der Ägypter Essam El Hadary, dessen Transfer der UEFA nicht sehr gefallen hat, stand im Tor. Wieder traf Goran Obradovic. Diesmal kurz vor der Pause zum Anschluss. Beim Pausentee habe ich meinen Spielern dann gesagt, dass wir besser dran sind als 1991 gegen YB oder 1996 gegen Servette, als wir das 1:2 erst deutlich später erzielten. Und in der Tat: Am Ende hat Guilherme Afonso kurz vor Schluss den Siegtreffer gemacht. Dennoch: Es war für uns ein kompliziertes Spiel, das wir erst am Ende auf den Kopf gestellt haben.»

2011: Tschagajew paralysiert Xamax

Sion – Xamax 2:0 (2:0) Video: YouTube/Xamax Story

«2011 war der einfachste Cup-Sieg. Xamax war durch die Ankunft des tschetschenischen Investors Bulat Tschagajew kurz vor dem Final wohl noch etwas durch den Wind. Das hat sie irgendwie paralysiert. Nach sechs Minuten war die Partie schon entschieden. An diesem Spiel war nichts Besonderes, ausser dass es der erste Cup-Sieg in Basel war. Wir müssen damit leben, dass seitdem die Austragungsorte wechseln. Ich persönlich finde, der Cupfinal mit all seiner Historie gehört in die Hauptstadt. Allerdings nicht auf Kunst- sondern auf echten Rasen.»

2015: Feuerwerk auf und neben dem Rasen

Sion – Basel 3:0 (1:0) Video: YouTube/Fussball Club Basel

«Den letzten Cupsieg haben wir alle noch vor Augen. Es war schön, zu sehen, wie viel Energie, Einsatz und Wille wir auf den Rasen gebracht haben. Und das in der Höhle des Löwen, beim besten Schweizer Team des 21. Jahrhunderts. Nur ein Spielabbruch hätte uns aufhalten können. In der Unterbrechung nach der Halbzeit wegen des Abbrennens von Pyrotechnik kam Schiedsrichter Nicolaj Hänni zu mir und sagte: ‹Wenn ihr eure Fans nicht beruhigt, brechen wir das Spiel ab.› Ich dachte nur, wenn er das macht, verlieren wir das Spiel. Deswegen bin ich persönlich zu den Fans gegangen und habe versucht, sie zu beruhigen.»

(Aufgezeichnet von Jakob Weber, «Nordwestschweiz»)

Alle Cupsieger seit 1990

07.10.1989: Der «Fall Klötzli» – vier Wettinger gehen auf den Schiri los, weil dieser Sekunden vor dem Ausgleich abpfeift 07.09.2005: Nati-Goalie Zuberbühler kassiert auf Zypern ein Riesen-Ei und schiebt die Schuld dafür dem «Blick» in die Schuhe 18.06.1994: Beni Thurnheers fataler Irrtum – es gibt eben doch einen Zweiten wie Bregy 29.09.1971: Statt «allzu augenfällig im Spargang» die Pflicht zu erledigen, sorgt GC für den höchsten Schweizer Europacup-Sieg aller Zeiten 24.04.1996: Das Ende von Nati-Trainer Artur Jorge nimmt ausgerechnet mit dem einzigen Sieg seiner kurzen Ära den Anfang 11.08.2010: Moreno Costanzo schiesst mit seiner ersten Ballberührung als Natispieler gleich den Siegtreffer 25.9.1996: Murat Yakin sticht mit seinem Freistoss mitten ins Ajax-Herz und bringt Mama Emine zum Weinen 16.04.2009: «Jawoll, jawoll, jawoll, jawoll … YB isch im Göppfinau!» 30.05.1981: Der Wolf und seine «Abbruch GmbH» entfachen mit dem 2:1-Sieg gegen England eine neue Fussball-Euphorie 22.02.2004: St.Gallens Kultfigur «Zelli» muss in der Not ins Tor und kratzt den Ball in «seiner» Ecke 12.04.2004: Der grosse Robbie Williams führt den kleinen FC Wil zum Cupsieg gegen GC 25.11.2009: Das beste Fussball-Musikvideo aller Zeiten erscheint auf Youtube – über den FC Aarau 05.12.2004: Paulo Diogo gewinnt mit Servette wichtige Punkte im Abstiegskampf – und verliert dabei einen Finger 30.09.2009: Dank Tihinens Hackentrick, «abgeschaut bei einem finnischen Volkstanz», bodigt der FC Zürich das grosse Milan 10.09. 2008: Luxemburgerli vernaschen? Denkste! – Die Schweizer Nati kassiert die bitterste Niederlage ihrer Geschichte 07.12.2011: Der FC Basel schmeisst Manchester United aus der Champions League und Steini, der Glatte, schiesst den Ball an die Latte 08.10.2010: Vucinic lässt der Schweiz die Hosen runter und trägt sie als Kopfschmuck 26.09.1995: Luganos Carrasco bringt mit seiner Banane Gianluca Pagliuca und das grosse Inter Mailand zum Weinen 13.11.1991: Weil die Schweizer Nati in der «Hölle von Bukarest» auf 0:0 spielt, vergeigt sie die EM-Qualifikation im letzten Moment doch noch 26.06.2006: «Züngeler» Streller leitet das peinliche Schweizer Penalty-Debakel ein 26.04.2003: Colombas Goalie-Goal lässt Razzetti alt aussehen und den FC Aarau unabsteigbar bleiben 01.11.1989: Nur durch einen Witz-Penalty zwingt Diego Maradonas Napoli die tapferen Wettinger in die Knie 26.06.1954: Die Schweiz kassiert gegen Österreich in der «Hitzeschlacht von Lausanne» eine ihrer bittersten Niederlagen 16.11.2005: Die Nacht der Tritte und Schläge – einer der grössten Nati-Erfolge verkommt zur «Schande von Istanbul» 01.09.2007: Mit dem letzten Spiel im Hardturm-Stadion gehen 78 Jahre Geschichte zu Ende 15.11.2009: Die Schweiz ist Fussball-Weltmeister! Die U17-Nati setzt ihrem Höhenflug die Krone auf 03.05.1994: Mit dem Sonderflug zur spontanen Aufstiegsfeier auf den Barfi 21.10.2013: Pajtim Kasami hämmert «einen der schönsten Volleys überhaupt» ins Crystal-Palace-Tor und verzückt sogar Andy Murray 30.07.2000: Nur GC-Milchbubi Peter Jehle steht noch zwischen FCB-Legende Massimo Ceccaroni und seinem allerersten Tor 07.03.2007: Johann Vogel droht Köbi Kuhn, in den Flieger zu steigen, um ihm «eins zu tätschen» 30.04.2011: Cabanas fordert vom Basler Schiri Respekt, denn «das isch GC! Rekordmeister! Än Institution, hey!» 20.11.1996: Wegen 20 fatalen Minuten landet Champions-League-Überflieger GC in Glasgow auf dem harten Boden der Realität 01.05.1993: Marc Hottigers Knallertor versenkt Italien – und er verärgert die Azzurri danach mit einer frechen Leibchentausch-Bitte 12.11.2002: Basel holt gegen Liverpool ein 3:3 und Beni Thurnheer schwärmt: «Dieses Spiel müsste man zeigen, wenn ich gestorben bin» 09.08.2009: Basel-Goalie Costanzo wird für drei Spiele gesperrt – nach einer Attacke auf den eigenen Mitspieler Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

DendoRex, 19.12.2016

Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen! Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo