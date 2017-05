90 Millionen für ein Upgrade: Das CERN feiert seinen neuen Linearbeschleuniger Linac 4

Die Vorläufer

Der jetzige Beschleuniger Linac 2, der 1978 in Betrieb gegangen ist, zeigt langsam Anzeichen der Ermüdung. Vor diesem war Linac 1 von 1959 bis 1978 in Betrieb.

Die Linearen Beschleuniger am CERN haben im Lauf der Jahre verschiedene Funktionen erfüllt. Sobald Linac 2 gebaut war, wurde Linac 1 dafür verwendet, Experimente in einem weiteren Beschleuniger, dem Super Proton Synchrotron, mit geladenen Teilchen zu versorgen.

Bald wuchs aber der Bedarf an schwereren Ionen, um sogenanntes «Quark-Gluon-Plasma» zu studieren – einen Materiezustand, in dem sich das Universum während der ersten Sekundenbruchteile nach dem Urknall befand. 1994 wurde dafür Linac 3 in Betrieb genommen, der jetzt Blei-Ionen in den Low Energy Ion Ring einspeist. Dort werden sie für die Injektion in den Large Hadron Collider LHC vorbereitet.

Linac 3 soll mindestens bis 2022 in Betrieb bleiben. (sda)