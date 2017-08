«Ich gebe keinen Pfifferling mehr für Europas Zukunft» – Einstein-Brief versteigert

Ein Brief des Physikers Albert Einstein (1879-1955) ist in den USA für umgerechnet 26'000 Euro versteigert worden. Den in Deutsch handgeschriebenen Brief hatte er aus dem Exil in den USA an seinen langjährigen Freund und Berner Ingenieur Michele Besso geschickt.

Bild: AP

Über den Käufer machte das Auktionshaus Nate Sanders mit Sitz in Los Angeles am Donnerstag keine Angaben. Der Brief des deutsch-amerikanischen Wissenschaftlers mit Schweizer Bürgerrecht trägt einen Poststempel vom 11. Oktober 1938.

«Ich gebe keinen Pfifferling mehr für Europas Zukunft», schreibt Einstein in dem Brief, in dem er unter anderem Kritik an dem britischen Vorkriegspremier Neville Chamberlain übt, der kurz zuvor mit Frankreich, Italien und Hitler-Deutschland das Münchner Abkommen unterzeichnet hatte. Chamberlain wurde später eine «Beschwichtigungspolitik» gegenüber dem Nazi-Diktator vorgeworfen.

Der in Ulm geborene Einstein musste als Jude vor den Nazis in die USA fliehen. Viele Briefe des ab 1933 in den USA lebenden Physikers nehmen auf die Lage im nationalsozialistischen Deutschland Bezug. Einstein hatte in der Schweiz studiert und beim Patentamt in Bern gearbeitet. (sda/dpa)

Russischer Ingenieur ermöglicht Einblick in die Zukunft

Das könnte dich auch interessieren: 10 kleine Dinge, an denen du merkst, dass du dein Leben doch ein wenig im Griff hast «Widerling»: Was Hillary Clinton von Trump hält, steht in ihrem neuen Buch Warum Pessimisten langfristig glücklicher sind Daten zur iPhone-Keynote und den neuen Google-Handys geleakt Auf Uranus und Neptun regnet es Diamanten Was beim iPhone X wirklich neu ist Spanischer Richter stoppte Abschiebung von mutmasslichem Barcelona-Drahtzieher Es Satty Insekten fressen unseren Müll – so wollen Schweizer Forscher das Abfallproblem lösen Lügen am laufenden Band: Trump erzählt fünf Unwahrheiten pro Tag Neuenburg hat jetzt einen Mindestlohn – «es ist ein Tropfen auf den heissen Stein» Roger Federer nach Rückenproblemen wieder fit Massenschlägerei unter Flüchtlingen in Calais So lief der Dwamena-Deal wirklich ab. Wir haben exklusiv die Whatsapp-Protokolle Totale Sonnenfinsternis in den USA – hier gibt's den Livestream der NASA 8 vermisste Personen nach Bergsturz in Bondo Manor baut in Basel bis zu 200 Stellen ab Um den Dienstag zu überstehen, brauchst du diese 16 Fail-GIFs Die Schule geht wieder los? So viel verdient dein Lehrer – der grosse Lohnreport Die kreative Reaktion dieses Supermarkts auf Rassismus und Fremdenfeindlichkeit Bürgerkrieg und Sklaverei: Die unverheilte Wunde der USA Fanta gibt's dank den Nazis – und 12 weitere WTF-Fakten zu Cola, Limo und Co. 7 Gründe, warum die Badenfahrt das bessere Züri Fäscht ist Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo