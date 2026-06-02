Pascal Bourquin hat schon die Hälfte aller Schweizer Wanderwege abgewandert. Bild: Pascal Bourquin

Dieser Mann absolviert seit über 10 Jahren das wohl verrückteste Schweizer Wanderprojekt

Im ersten Wander-Podcast der Schweiz, dem Rauszeit-Podcast, spricht watson-Journalist Reto Fehr mit Gästen über die beliebteste Sportart der Schweiz und entlockt den Experten konkrete Wandertipps. Heute zu Gast: Pascal Bourquin, der mit seinem Projekt «La Vie en Jaune» jeden Schweizer Wanderweg begehen will.

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Gast: Pascal Bourquin

Pascal Bourquin stieg auf einige der höchsten Berge der Welt. Auch der Mount Everest war mal ein Ziel. Dann sah er, wie die Bergsteiger dort anstehen müssen und wusste: Das will ich nicht. Er suchte sich ein anderes Ziel. Etwas, das nicht alle machen. So beschloss er, jeden Wanderweg der Schweiz abzuwandern. 66'000 Kilometer, also eineinhalbmal um die Welt. er sagt dazu: «Ich bin ein gewöhnlicher Mensch und bewege mich auf einem gewöhnlichen Spielfeld, mache aber etwas Ungewöhnliches.»



2014 startete das Projekt «La vie en Jaune». Auf Facebook und Instagram (bourquin_le_jaune) kannst du den Fortschritt ebenfalls praktisch live verfolgen. Dieses Jahr wird der Jurassier die 50-Prozent-Marke schaffen. Ziel ist am 1. August 2041, zum 750. Geburtstag der Schweiz, auf dem Bundeshausplatz einzulaufen.

Oft ist Pascal Bourquin an Orten, an welche er normalerweise nie hingegangen wäre und meist ist er dabei praktisch alleine. Bild: Pascal Bourquin

Im neuen Rauszeit-Podcast von watson spricht Bourquin über sein Projekt und die Motivation. Und natürlich wird auch der Massentourismus ein Thema. Denn nichts liegt ihm ferner und mit seinen Wanderungen zeigt er, dass es neben den Hotspots viel mehr zu entdecken gibt. Was entgegnet er Leuten, die sagen, dass es zu viele Menschen auf den Wanderwegen hat? «Das ist total falsch.» Er bringt auch einen passenden Vergleich. Wie dieser aussieht und wo er einsame Wanderwege findet, hörst du jetzt in der neuen Episode des Rauszeit-Podcasts.

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Der Podcast

Rauszeit-Podcast



Welchen Gast soll Reto Fehr mal interviewen oder über welches Thema soll mal gesprochen werden? Schreib mir auf reto.fehr@watson.ch Der Rauszeit-Podcast ist die Heimat für alle Wander- und Outdoor-Fans der Schweiz. Nach dem bekannten « Rauszeit »-Blog mit wöchentlichen Ausflugstipps gibt's die geballte Ladung Schweizer Wandertipps jetzt auch zum hören. Schweiz-Entdecker, Content Creator und watson-Journalist Reto Fehr spricht mit Gästen über ihr Leben und den beliebtesten Sport der Schweizerinnen und Schweizer. Es gibt konkrete Wandertipps der Expertinnen und Experten (immer auch direkt in den Shownotes verlinkt) und du erfährst hier alles über das Wandern in der Schweiz.Welchen Gast soll Reto Fehr mal interviewen oder über welches Thema soll mal gesprochen werden?

Das ist der Rauszeit-Podcast: Rauszeit Podcast Ein Muss für alle Schweizer Wanderfans: Der neue Podcast von watson

Wettbewerb

Wettbewerb Rauszeit-Podcast Als Hauptpreis winken zwei Übernachtungen für zwei Personen in Saas-Fee.





Weitere Preise sind unter anderem:

- 2 Tickets Mountaincarts

- 2 Tickets VirtuAllalin inkl. Metro Alpin

- 2 Biker Tageskarten

- 2 Tickets Seilpark In Zusammenarbeit mit Saas-Fee/Saastal Tourismus verlosen wir während fünf Episoden des Rauszeit-Podcasts spannende Preise.- 2 Tickets Mountaincarts- 2 Tickets VirtuAllalin inkl. Metro Alpin- 2 Biker Tageskarten- 2 Tickets Seilpark Mitmachen:

Fülle das Formular aus. Das Codewort hörst du im Rauszeit-Podcast. Die Sieger werden am 8. Juni von der Glücksfee gezogen und per E-Mail benachrichtigt.

Die Angaben werden nur für den Wettbewerb genutzt und nicht weitergegeben. Vorname Nachname E-Mail Codewort Abschicken

3 Wandertipps

Jeder Gast verrät Reto im Podcast drei Wanderungen. Es sind dies:

die Lieblingswanderung

die Wanderung vor der Haustüre

die Wanderung, die sie/er gerne mal machen würde

Die Infos dazu gibt's in der jeweiligen Episode des Podcasts. Die Wanderrouten und/oder weitere Informationen dazu sind in den Shownotes direkt verlinkt.