Schweizer Frauen-Nati hat neuen Trainer: Rafel Navarro kommt von Barça

Die Pressekonferenz im Livestream.Video: YouTube/Keystone-SDA-ATS

Der Sundhage-Nachfolger ist gefunden: Barça-Assistent übernimmt die Nati

04.11.2025, 15:0504.11.2025, 15:05

Der Schweizerische Fussballverband hat sich entschieden, den Ende Jahr auslaufenden Vertrag von Nationaltrainerin Pia Sundhage nicht zu verlängern und sofort aufzulösen. Nun ist auch bekannt, wer der Nachfolger ist: Rafel Navarro kommt von den Frauen des FC Barcelona, wo er die letzten sechs Jahre als Assistent tätig war und somit auch schon sowohl Sydney Schertenleib als auch Ana-Maria Crnogorcevic kennt.

Bereits in den letzten beiden Länderspielen des Jahres Ende November und Anfang Dezember wird der 39-Jährige das Team kennenlernen und betreuen, bevor im Februar dann die Qualifikation für die WM 2027 mit den Gegnern Nordirland, Türkei und Malta beginnt.

Sundhage hatte die Nati im Januar 2024 übernommen, nach vielen erfolgreichen Freundschaftsspielen erfolgte in diesem Jahr mit der Nations League dann die Pflichtspielpremiere. Nach sechs Spielen resultierten aber nur zwei Punkte und der Abstieg aus Liga A, der auch für die WM-Qualifikation im nächsten Jahr schwerwiegende Konsequenzen hat. An der EM gelang Sundhage mit der Nati nicht nur der Einzug in den Viertelfinal, sondern auch, eine Euphorie im ganzen Land zu entfachen.

Vom Sommermärchen zur kalten Trennung – dieses Ende hat Pia Sundhage nicht verdient

Dennoch blieb in der Folge lange unklar, ob Sundhage auch über 2025 hinaus Nationaltrainerin der Schweiz bleibt. Nun wurde der Vertrag der 65-jährigen Schwedin vorzeitig aufgelöst.

Heute ab 16 Uhr informiert der Verband über den Entscheid. Hier bist du im Liveticker und im Stream mit dabei.

Schicke uns deinen Input
Eine Analyse zum Ende Sundhages bei der Nati:
Die Zeit von Sundhage bei der Nati
Pia Sundhage übernahm die Schweiz im Januar 2024 und stand in insgesamt 25 Spielen an der Seitenlinie. Nach vielen guten Freundschaftsspielen folgten ab Februar dieses Jahres in der Nations League dann die ersten Pflichtspiele. Bis Juni traf die Nati je zweimal auf Frankreich, Norwegen und Island, am Ende resultierten vier Niederlagen und zwei Unentschieden gegen Island und somit der Abstieg in Liga B. Dies hat auch schwerwiegende Konsequenzen für die WM-Qualifikation.

An der Heim-EM entfachte die Schweiz unter Sundhage aber eine grosse Euphorie, dank eines Siegs gegen Island und einem Unentschieden gegen Finnland erreichte die Schweiz den Viertelfinal, wo sie Spanien 0:2 unterlag. Nach dem Turnier absolvierte die Nati seither nur zwei Freundschaftsspiele, die sie gegen Kanada (1:0) und in Schottland (4:3) gewann. Es waren die letzten Auftritte von Sundhage als Nati-Trainerin.
Der Schweizerische Fussballverband hat sich entschieden, den Ende Jahr auslaufenden Vertrag von Pia Sundhage nicht zu verlängern. Dies teilte der Verband am gestrigen Montagabend mit. Heute ab 16 Uhr informiert der SFV in einer Pressekonferenz über den Entscheid und die Nachfolgeregelung.
Pia Sundhage bleibt nicht länger Trainerin der Schweizer Frauen-Nati
1
