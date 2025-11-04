Die Pressekonferenz im Livestream. Video: YouTube/Keystone-SDA-ATS

Der Sundhage-Nachfolger ist gefunden: Barça-Assistent übernimmt die Nati

Der Schweizerische Fussballverband hat sich entschieden, den Ende Jahr auslaufenden Vertrag von Nationaltrainerin Pia Sundhage nicht zu verlängern und sofort aufzulösen. Nun ist auch bekannt, wer der Nachfolger ist: Rafel Navarro kommt von den Frauen des FC Barcelona, wo er die letzten sechs Jahre als Assistent tätig war und somit auch schon sowohl Sydney Schertenleib als auch Ana-Maria Crnogorcevic kennt.

Bereits in den letzten beiden Länderspielen des Jahres Ende November und Anfang Dezember wird der 39-Jährige das Team kennenlernen und betreuen, bevor im Februar dann die Qualifikation für die WM 2027 mit den Gegnern Nordirland, Türkei und Malta beginnt.

Sundhage hatte die Nati im Januar 2024 übernommen, nach vielen erfolgreichen Freundschaftsspielen erfolgte in diesem Jahr mit der Nations League dann die Pflichtspielpremiere. Nach sechs Spielen resultierten aber nur zwei Punkte und der Abstieg aus Liga A, der auch für die WM-Qualifikation im nächsten Jahr schwerwiegende Konsequenzen hat. An der EM gelang Sundhage mit der Nati nicht nur der Einzug in den Viertelfinal, sondern auch, eine Euphorie im ganzen Land zu entfachen.

Dennoch blieb in der Folge lange unklar, ob Sundhage auch über 2025 hinaus Nationaltrainerin der Schweiz bleibt. Nun wurde der Vertrag der 65-jährigen Schwedin vorzeitig aufgelöst.

Heute ab 16 Uhr informiert der Verband über den Entscheid. Hier bist du im Liveticker und im Stream mit dabei.