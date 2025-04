Von 0 bis 21 Grad: Das erwartet uns in der ersten Aprilwoche

Erst Schnee, dann Sonne, dann Hagel und später in der Woche noch ein Sandsturm. So oder so ähnlich sahen gestern die Prognosen vieler Wetterdienste aus. Das geht aber nicht auf Tatsachen, sondern auf den 1. April zurück. Tatsächlich bleibt das Wetter in der Schweiz, was den Sonnenschein betrifft, in den nächsten Tagen relativ stabil.

Aprilmässig werden aber die Temperaturen. Von 0 bis 21 Grad liegt alles drin, wie MeteoSchweiz schreibt. Aber wir beginnen heute Mittwoch. Die Bise hält uns weiter in ihrer Umklammerung und lässt uns frieren, auch wenn die Sonne scheint. Besser wird es dann aufs Wochenende hin.

Die Wetter-Übersicht für die nächsten 8 Tage. Bild: meteoschweiz

Ab Donnerstag verlässt uns die Bise und die Höchsttemperaturen steigen in der Deutschschweiz bis Samstag auf 19, in der Westschweiz auf 20 und im Tessin auf bis zu 21 Grad. Vereinzelt sind einige Quellwolken und Nebelfelder möglich, insgesamt wirst du aber einiges an Sonne tanken können.

Ab Sonntag kehrt schliesslich die Kälte zurück. Die Höchsttemperaturen sinken in den tiefen zweistelligen Bereich, die Minimaltemperaturen bewegen sich hingegen auf die 0-Grad-Grenze zu. Tiefpunkt dürfte der Montag sein, da ist für die Deutschschweiz tatsächlich 0 Grad angesagt. Und die Kirsche auf dem Kältekuchen ist, dass auch die Bise zurückkehrt.

Warum macht der April, was er will?

Von Niederschlag, Schnee und Sandstürmen bleiben wir trotz mässigem Aprilwetter also verschont. Doch spiegelt sich «klassisches Aprilwetter» auch in den Wetterdaten wider? Ja, meint der Experte. Doch zuerst braucht es eine wichtige Unterscheidung:

«Der launische April ist zu unterscheiden vom klassischen Aprilwetter, das nicht für grosse Witterungsunterschiede im April, sondern vielmehr für wechselhaftes Wetter innerhalb eines Tages steht.» Roger Perret meteonews

Gut. Und wie lassen sich die hohen Temperaturunterschiede dieser Woche erklären? «Schuld daran ist in erster Linie die Sonne, welche immer höher am Himmel steht und so zunehmend an Kraft gewinnt», schreibt MeteoNews. Auch die Länge des Tages spielt dabei eine Rolle.

Schnee gab es im April 2024 auch bis in tiefe Lagen. Bisher blieben wir davon noch verschont. Bild: keystone

Denn gemeinsam sorgen diese beiden Faktoren für einen höheren Energieeintrag. Dieser wiederum sorgt für starke Temperatur- und Druckunterschiede zwischen Nord und Süd. «Die Tiefdruckaktivität nimmt zu», so der Wetterdienst. Und weiter:

«So reicht die Palette im April von frostigen Temperaturen und Schnee bis in tiefe Lagen bis hin zu den ersten offiziellen Sommertagen mit Temperaturen über 25 Grad.» Roger Perret meteonews

Was wir in den nächsten Tagen also erleben, ist völlig normales, irres Aprilwetter. (leo)