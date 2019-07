13 Dinge, die du nur kennst, wenn du ein Europapark-Junkie bist



bild: watson

13 Dinge, die du nur kennst, wenn du ein Europa-Park-Junkie bist

madeleine sigrist

Sommerzeit ist Strandzeit? Nicht für Freizeitpark-Fans! Denn sie wissen: Die beste Abkühlung gibts auf der Achterbahn. Gehörst du auch zu ihnen? Dann kommen dir die folgenden Dinge sicher bekannt vor ...

Du hast mindestens eines dieser Fotos

Sie sind schweineteuer, und noch nie konnte man jemanden auf einem dieser Achterbahn-Schnappschüsse als wahnsinnig fotogen bezeichnen. Und dennoch wird jedes Mal wieder eins gekauft. Schliesslich wurden die Grimassen dafür jahrelang geübt.

Du LIEBST das Essen

Manche Gourmets würden ob kandierten Äpfeln und Kantinen-Schnitzeln schnöde die Nase rümpfen. Du weisst es aber besser: Wer in einen Freizeitpark geht, isst Freizeitpark-Food – und will nichts anderes.

bild: watson

Du kannst dich nicht für eine Bahn entscheiden

Was ist besser – «Silverstar» oder «Blue Fire»? Du wirst dich nicht entscheiden können, weil beide einfach genial sind und süchtig machen.

Okay, die «Blue Fire» ist schon sehr geil. gif: watson via youtube

Wobei ... auch die kleineren Bahnen haben ihren Charme, wie zum Beispiel der« Matterhorn-Blitz» oder «Der Fluch der Kassandra». Ach, wie soll man sich da entscheiden?

Du nimmst (langes) Anstehen in Kauf

bild: wtason

Eingefleischte Fans sind schon mehr als eine Stunde für eine Bahn angestanden. Entweder, weil es an diesem Tag extrem viele Leute hatte, oder aber, weil ES SICH IMFALL GELOHNT HAT, DAMIT MAN ZUVORDERST MITFAHREN KONNTE (... sagt jemand, der mal 120 Minuten für die Silverstar-Front-Row in Kauf nahm).

Du hast schon mal mit der Euromaus posiert oder ...

... mit diesem Hai.

bild: watson

Das Euro-Mir-Lied ist der BESTE SONG DER WELT

... zumindest wenn du dich gerade in Rust befindest.

Du bist total durchgeplant

Als Erstes kommen die Bahnen dran, wo später zu viele Leute anstehen. Am besten fängt man ganz oben im Park an und arbeitet sich nachher in Richtung Eurosat runter. Und am Abend, wenn alle Busse nach Hause gefahren sind, kannst du dann noch etwa 16 Mal auf die Silver Star.

So machen es die Profis.

bild: europapark/watson

Vielleicht ist es aber auch ganz anders.

Du weisst, dass es im Herbst die beste Zeit ist, nach Rust zu fahren

Wir sagen nur: «This is Halloween, this is Halloween!»

Bild: AP

Du gehst auch bei miesem Wetter auf die (Wasser-) Bahnen

Wie Insider wissen, sind Tage mit schlechtem Wetter die beste Gelegenheit, um in den Europapark zu gehen, weil viele Leute keine Lust haben, auf den Bahnen nass zu werden. *Hust* Banausen *Hust*.

Ein Beitrag geteilt von Caroh Czsi (@caroh_lein) am Mai 25, 2018 um 11:16 PDT

Du hast keine Zeit für Pausen

Eigentlich ist die Zeit, während der du vor den Attraktionen anstehen musst, deine Pause. Alles andere kannst du dir nicht leisten. Ein Tag im Europapark ist schliesslich viel zu wenig Zeit, als dass man auch noch Pause machen könnte.

Ein Beitrag geteilt von Julius Spielmann (@julius_spielmann) am Mai 27, 2018 um 12:00 PDT

Du gehst (fast) jedes Jahr hin

Und wehe, dein Freizeitpark-Buddy hat dieses Jahr keine Zeit!

Huiiiii ... gif: watson

Du hast dir schon mal ein blödes Souvenir gekauft

Ein Beitrag geteilt von Anya (@anya_the_evilqueen) am Mai 24, 2018 um 10:51 PDT

Ihr konntet ja zuhause immer noch sagen, ihr hättet es für ein Kind gekauft ... ;-)

Du bist danach immer vollkommen im Eimer

Der Tag geht leider immer viel zu schnell vorbei. Und wenn er es dann leider wirklich ist, bist du wahnsinnig erschöpft und müde – aber dafür unendlich glücklich.

Ach, könnten wir doch hier wohnen ... bild: shutterstock

Und hier: Menschen, die auf der Achterbahn durch die Hölle gehen (und dabei Spass haben)

Oder doch lieber in den Zoo? Drei Tigerbabys im Walter Zoo in Gossau Video: srf/SDA SRF

Das könnte dich auch interessieren: Gewalt und Krankheiten – die Bewohner der ersten Steinzeit-Stadt lebten gefährlich Link zum Artikel Ab heute lebt die Welt auf Ökopump – und diese Länder sind die grössten Umweltsünder Link zum Artikel ARD-Moderatorin lästert über «Fortnite»-Spieler und erntet Shitstorm – nun wehrt sie sich Link zum Artikel Wohin ist denn eigentlich die Hitzewelle verschwunden? Nun, die Antwort ist beunruhigend Link zum Artikel