Der neuste Schweizer Abenteurer sagt: «Viele Leute vergeuden ihre Lebenszeit»
Gast: Tobias Renggli
Während andere ihre Maturaarbeit über ihr Meerschweinchen verfassen, besuchte Tobias Renggli unmotorisiert alle rund 250 Schweizer Städte und bestieg in jedem Kanton den höchsten Berg. Um sich zu versichern, dass die Schweiz wirklich das schönste Land ist, besuchte er auf einem nächsten Abenteuer alle Hauptstädte Europas und erklomm jeweils den höchsten Punkt jeder Nation – natürlich auch wieder mit reiner Muskelkraft.
Mit seinen erst 22 Jahren zählt der Luzerner ab diesem Jahr definitiv zu den Schweizer Abenteurern. Vielleicht ist er gar der «neuste» oder «jüngste» Abenteurer der Schweiz.
In diesem Jahr startete Renggli das gleiche Projekt in Nord-, Mittel- und Südamerika: Über alle Grenzen II. Der Auftakt mit dem Denali, dem höchsten Berg der USA, ist geglückt. Aktuell ist er am Mount Logan, dem Gipfel Kanadas, unterwegs.
Auch bei seinem aktuellen Abenteuer ist er nur zu Fuss oder mit dem Velo – und in der Karibik dann wohl mit einem Segelboot – unterwegs. Segeln muss er allerdings vorher noch lernen. Sein verrücktes Projekt wird rund zwei Jahre dauern. Du kannst es hier mitverfolgen.
Im neuen Rauszeit-Podcast von watson spricht Renggli über seine Projekte und die Motivation. Er sagt: «Ich habe das Gefühl, dass sehr viele Leute ihre Lebenszeit vergeuden.» Insbesondere wir in der Schweiz mit so vielen Privilegien sollten auch mal mutig sein und vielleicht auch mal etwas riskieren. Denn: «Es ist überhaupt nicht gegeben, dass wir alle 80 Jahre alt werden.»
Schwierig sei aber auch, dass man hier so viele Möglichkeiten hat, dass dies fast lähmend wirkt. Warum das so ist und was er dagegen macht hörst du jetzt in der neuen Episode des Rauszeit-Podcasts.
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3 Wandertipps
Jeder Gast verrät Reto im Podcast drei Wanderungen. Es sind dies:
- die Lieblingswanderung
- die Wanderung vor der Haustüre
- die Wanderung, die sie/er gerne mal machen würde
Die Infos dazu gibt's in der jeweiligen Episode des Podcasts. Die Wanderrouten und/oder weitere Informationen dazu sind in den Shownotes direkt verlinkt.