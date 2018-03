Digital

Salt, UPC, Sunrise oder Swisscom? Der grosse Preisvergleich zeigt, wer besser ist



Salt katapultiert die Internet-Geschwindigkeit in der Schweiz in neue Dimensionen – und dreht gewaltig an der Preisschraube. Der grosse Preisvergleich mit Swisscom, UPC, Sunrise und Co.

Das bietet Salt ab sofort So viel kosten die neuen Kombi-Abos Salt im Vergleich mit der Konkurrenz In diesen Orten kannst du Salt Fiber nutzen Das Fazit

Salt Fiber: Das mit Abstand schnellste Internet der Schweiz

Der Telekomanbieter Salt wagt den lange erwarteten Einstieg ins FestnetzgeschĂ€ft. Mit Rekordgeschwindigkeiten von 10 Gbit pro Sekunde (zehn mal schneller als die schnellsten Angebote der Konkurrenz) und gĂŒnstigen BĂŒndelangeboten mit TV und Telefon steigt Salt ins Rennen um Marktanteile – allerdings nur bei Kunden mit Glasfaseranschluss in grösseren Ballungszentren.

10 Mal schneller als Swisscom, 15 Mal schneller als UPC

Salt gibt mit dem neuen Angebot sowohl beim Preis als auch bei der Geschwindigkeit Gas. Die sogenannte Salt Fiber Box ermöglicht ein Surftempo von 10 Gigabit pro Sekunde – das ist zehnmal schneller als das bisherige Spitzenangebot hierzulande. Swisscom und Sunrise bieten heute maximal 1 Gigabit pro Sekunde, UPC 500 Megabit pro Sekunde.

FĂŒr das Rekordtempo gibt es selbst von der Konkurrenz Lob Wenn man in den Festnetz-Markt einbrechen will, dann geht das nur disruptiv. Das haben wir im Mai 2014 mit #Fiber7 vorexerziert.



Eure PMs haben sich was ĂŒberlegt. Kompliment.



Ich hoffe, ihr schafft 120000 Kunden, damit die Rechnung +- aufgeht.#saltattack @SaltMobile_DE — Fredy Kuenzler (@kuenzler) March 20, 2018

Allerdings können die wenigsten Kunden tatsĂ€chlich die volle Geschwindigkeit ausreizen. LĂ€ngst nicht immer sei der Server auf der Gegenseite schnell genug, kommentierte Telekom-Experte Ralf Beyeler in einer Mitteilung des Online-Vergleichsdienstes Moneyland. Die bis anhin schnellsten Angebote von 1 Gigabit pro Sekunde reichten selbst fĂŒr Kunden völlig aus, die ein sehr schnelles Internet wĂŒnschten.

So viel kosten die neuen Kombi-Abos

Zum EinfĂŒhrungspreis von 49.95 Franken im Monat erhalten die Salt-Kunden nun Internetzugang, ein TV-Angebot mit 300 TV-Sendern und eine Festnetz-Flatrate. Salt-Kunden mit bestimmten Handy-Abos bezahlen 10 Franken weniger pro Monat. Damit unterbiete Salt die Preise auf dem Schweizer Telekom-Markt markant, schreibt der Preisvergleichsdienst Moneyland.

49.95 Franken ist der EinfĂŒhrungspreis. SpĂ€ter wird das Kombi-Angebot voraussichtlich mehr kosten. bild: salt

Salt-Mobilfunkkunden, denen ein Handy-Abo mit 3 GB Datenvolumen ausreicht, bezahlen fĂŒr das Gesamtpaket mit Mobilfunk, Festnetz, Internet und TV 88.95 Franken im Monat.

«Mobilfunkkunden, die eine Flatrate fĂŒr Anrufe und Internet in der Schweiz wĂŒnschen, mĂŒssen mit Kosten ab 98.95 Franken pro Monat fĂŒr das Gesamtpaket rechnen», sagt Ralf Beyeler vom Online-Vergleichsdienst Moneyland. Als Promotionsangebot bezahlen Salt-Kunden derzeit nur 64.90 Franken im Monat.

64.90 Franken ist der EinfĂŒhrungspreis. SpĂ€ter wird das Kombi-Angebot voraussichtlich 98.95 Franken kosten. bild: salt

Das Salt-TV-Angebot umfasst 7 Tage Replay. Wie nahezu alle anderen Schweizer Anbieter, kommentiert Beyeler. Alle Filme und TV-Serien, die die Online-Videothek Holly Star bzw. Sky anbietet, sind bei Salt-TV verfĂŒgbar.

Salt, Swisscom, Sunrise und UPC im Vergleich

Mit dem Einstieg ins FestnetzgeschĂ€ft wird Salt zum Telekom-Vollanbieter und kann Swisscom, Sunrise und Co. kĂŒnftig auch bei den Kombi-Paketen konkurrenzieren. Paketangebote aus Mobilfunk, Festnetz, Internet und Fernsehen gelten bei Experten als entscheidend fĂŒr den Erfolg einer Telekomfirma.

Bei Salt Fiber handelt es sich um ein einziges Kombi-Angebot mit einem Einheitspreis. UnabhÀngig davon, ob die Kunden viele oder wenige der offerierten Dienste benötigen, bezahlen sie gleich viel. Und so schneidet Salt im Preisvergleich von Moneyland ab.

Angebote fĂŒr Nutzer, die kein Festnetz-Telefon und keine TV-Aufnahme-Funktion wollen bild: watson / quelle moneyland

Angebote fĂŒr Nutzer, die schnelles Internet, Replay-TV, Aufnahme-Funktion und eine Festnetz-Flatrate wollen bild: watson / quelle moneyland

Angebote fĂŒr Nutzer, die sehr schnelles Internet und Replay-TV sowie Aufnahme-Funktion wollen bild: watson / quelle moneyland

Ohne EinfĂŒhrungsrabatt zahlen Salt-Kunden fĂŒr das Gesamtpaket inklusive Handy-Abo 98.95 Franken. «Das ist ein echter Kampfpreis», sagt Beyeler. Selbst fĂŒr Kombi-Produkte der Konkurrenz, die wesentlich weniger böten, seien die Preise erheblich höher. «Es ist klar, dass die Preise von Swisscom, Sunrise und UPC unter Druck kommen werden», lĂ€sst sich Beyeler zitieren.

Da allerdings die Handy-Abos von Salt ohne BerĂŒcksichtigung von Promotionspreisen eher teuer seien, sei der Preisunterschied zur Konkurrenz mit Mobilfunk etwas geringer als ohne Mobilfunk. Je nach Nutzungsverhalten gebe es dann auch gĂŒnstigere Angebote von der Konkurrenz.

Hier kannst du Salt Fiber nutzen

Das neue Angebot ist ab sofort auf Glasfasernetzen in ĂŒber 30 StĂ€dten und Regionen verfĂŒgbar, wie Salt am Dienstag mitteilte. DafĂŒr arbeitet Salt mit Swiss Fiber Net, verschiedenen StĂ€dten und Gemeinden sowie weiteren Partnern zusammen.

Derzeit werden vor allem grössere Ballungszentren mit dem schnellen Glasfasernetz abgedeckt. Der Telekomanbieter, der dem französischen Unternehmer Xavier Niel gehört, plant aber eine «weitere geografische Expansion».

Tipp: Wer allgemein wissen möchte, wo das Glasfasernetz bereits ausgebaut ist, kann dies auf dem Geoportal des Bundes nachschauen.

Das Fazit: Swisscom und Sunrise unter Druck

Der Preis von #SaltFiber von 49.95/Monat ist krass gĂŒnstig - leider kann heute nur eine Minderheit der Schweizer Haushalte das Glasfaser-Angebot nutzen — Jean-Claude Frick (@jcfrick) March 20, 2018

Salt bietet nun das mit Abstand schnellste Internet zum Kampfpreis. Die Kombi-Angebote sind preislich interessant. Die Aktien der Konkurrenten Swisscom und Sunrise gerieten nach Salts AnkĂŒndigung unter Druck. Der Aktienkurs von Sunrise fiel am Dienstagnachmittag um 2,7 Prozent, derjenige von Swisscom um 3,8 Prozent.

Trotz Kampfreis wird Salt Fiber kein SelbstlÀufer sein, meint Telekom-Experte Beyeler: «Die Herausforderung besteht darin, dass Salt ihr Versprechen nun auch halten und ihren Kunden einen wirklich guten Service bieten muss.»

Mit dem Einstieg ins Glasfasernetz schliesst Salt an die eigene Geschichte an. Die einstige Orange war 2008 der erste Anbieter von TV, Internet und Telefonie auf dem EWZ-Glasfasernetz.

Ende 2010 verliess der Pionier die «Datenautobahn der Zukunft» wieder, da Orange kaum Kunden gewonnen hatte. Nach der geplatzten Hochzeit mit Sunrise hatte die Firma, die damals zur France Telecom gehörte, angekĂŒndigt, sich kĂŒnftig auf die Mobilfunkangebote konzentrieren zu wollen.

Mit Material der Agenturen SDA und AWP.

So funktioniert Social Networking in der RealitÀt Video: watson/Lya Saxer, Knackeboul

