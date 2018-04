Musik

Familie von Star-DJ Avicii veröffentlicht Statement und gibt Todesursache bekannt



Familie von Star-DJ Avicii: «Er konnte nicht mehr länger. Er wollte Frieden finden»

Der verstorbene Avicii hat Selbstmord begangen, dies legt ein Statement nahe, das seine Familie am Donnerstag veröffentlicht hat.

Die Familie schreibt:

«Unser geliebter Tim war ein Suchender, eine zerbrechliche Künstlerseele, auf der Suche nach Antworten auf existentielle Fragen.

Ein Perfektionist, der in einem Tempo reiste und arbeitete, das zu extremem Stress führte.

Als er aufhörte zu touren, wollte er ein Gleichgewicht im Leben finden, um glücklich zu sein und das tun zu können, was er am meisten liebte - Musik.

Er kämpfte mit den Gedanken über Sinn, Leben und Glück.

Er konnte nicht mehr länger.

Er wollte Frieden finden.​

Tim war nicht für die Businessmaschinerie gemacht, in der er sich befand; er war ein sensibler Kerl, der seine Fans liebte, aber das Rampenlicht mied.



Tim, du wirst für immer geliebt und traurig vermisst werden.

Die Person, die du warst und deine Musik werden dich in Erinnerung behalten.

Wir lieben dich,

Deine Familie»

Bild: Amy Sussman/Invision/AP/Invision

Der Sohn der prominenten schwedischen Schauspielerin Anki Linden war einer der ersten DJs, der es schaffte, mit elektronischer Tanzmusik in den Mainstream vorzudringen.

Aviciis Megahit «Wake me up» mit dem Soul-Sänger Aloe Blacc war 2013 in Europa die Nummer eins. Sein mit elektronischer Musik unterlegter Remix von Coldplays «A Sky Full of Stars» (2014) wurde ein weiterer Hit. Als Produzent war er für Madonnas Album «Rebel Heart» (2015) tätig. Der DJ wurde vergangenes Wochenende im Oman tot aufgefunden. Er wurde 28 Jahre alt.

Avicii hatte in den vergangenen Jahren offen über seine Gesundheitsprobleme gesprochen – unter anderem über eine zum Teil durch exzessiven Alkoholkonsum verursachte Entzündung der Bauchspeicheldrüse. 2014 hatte er einige Live-Auftritte abgesagt, weil er sich die Gallenblase und den Blinddarm entfernen liess. (cma/aeg)

Lass dir helfen Du glaubst, du kannst eine persönliche Krise nicht selbst bewältigen? Das musst du auch nicht. Lass dir helfen. In der Schweiz gibt es zahlreiche Stellen, die rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen da sind – vertraulich und kostenlos.

Die Dargebotene Hand: Tel.: 143, www.143.ch

Beratung + Hilfe 147 für Jugendliche: Tel.: 147, www.147.ch

Reden kann retten: www.reden-kann-retten.ch

