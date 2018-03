SP und FDP gewinnen Berner Grossratswahlen - SVP verliert

Rapperswil gewinnt dank Shorthander dramatisch in Ajoie und steht im Playoff-Final

Die Partie hätte für Ajoie nicht besser beginnen können, ging das Heimteam doch bereits in der 2. Minute durch Roman Hrabec in Führung. In der 38. Minute gelang Cédric Hüsler mit einem so genannt «dreckigen» Tor das 1:1 – er setzte so lange nach, bis der Puck über der Linie war.

Hüsler gehört der auf dem Papier vierten Linie der Lakers an, die schon am Freitag beim 4:2-Heimsieg mit zwei Treffern von Martin Ness und Josh Primeau massgeblich zum Erfolg beigetragen hatte. Die Ausgeglichenheit der …