Zwei Todesopfer bei Startunfall eines Kleinflugzeugs in Arosa

Ladies, Würste und der Dude himself machten den Schweizer Filmpreis zum Fest

Sieben Mal nominiert, drei Mal gewonnen: «Blue My Mind» dominierte den Schweizer Filmpreis 2018 souverän. Und dann meldete sich auch noch Jeff Bridges ... Zu sehen im Video!

Am Anfang einer Preisverleihung ist oft ein Container, auch altmodisch Mehrzweckhalle genannt, weil ihr Zweck ein mehrfacher und ganz leidenschaftslos dem Zufall überlassener ist. Ob Steve Bannon, Schweizer Filmpreis oder Britpop – was kümmert das die Halle 622 draussen in Oerlikon. Am Freitagabend bei der Verleihung des Schweizer Filmpreises also fielen besonders die Würste auf. Es gab sie direkt vor der Halle, neben der Raucherzone (passend) und der Garderobe (unpassend?).

Man konnte frisch …