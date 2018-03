Schweiz

Wallis

19-jähriger Snowboarder im Wallis tödlich verunglückt



19-jähriger Snowboarder im Wallis tödlich verunglückt – auch ein Skifahrer stirbt

Ein 19-jähriger Snowboarder ist am Samstagnachmittag ausserhalb des Skigebiets Hohsaas in Saas-Grund VS tödlich verunglückt. Der Deutsche war ausgerutscht und 80 Meter über eine Felswand in die Tiefe gestürzt, wie die Walliser Kantonspolizei am Sonntag mitteilte.

Der Snowboarder habe die markierte Piste verlassen, um einen Hang zu befahren. Als er an einer Felswand angekommen sei, habe er seine Fahrt nicht mehr fortsetzen können.

In der Folge habe er sein Snowboard abgeschnallt, um zu Fuss zurück zur Piste zu gelangen. Dabei sei er ausgerutscht und 80 Meter über die Felswand in die Tiefe gestürzt. Beim Sturz habe er sich tödliche Verletzungen zugezogen.

55-jähriger Tourenskifahrer bei Lawinenunglück im Wallis getötet

Ein 55-jähriger Tourenskifahrer ist am Samstagmittag bei einem Lawinenunglück am Zackengrat tödlich verunfallt. Seine drei Begleiter blieben unversehrt.

Der österreichische Tourenskifahrer war mit drei Begleitern auf dem Weg zum 3698 Meter über Meer liegenden Balmhorn, wie die Walliser Kantonspolizei am Sonntag mitteilte.

Als sie sich auf dem Zackengrat befanden, habe sich eine Schneeverwehung gelöst und der Mann sei in die Tiefe gestürzt. Der Mann habe von der Rettungskolonne in Zusammenarbeit mit der Air-Zermatt nur noch Tod in der Region Wänger auf 2200 Metern über Meer geborgen werde können. (sda)

